Германия в тупике: угроза новых выборов, которые ничего не изменят

Источник: РИА Новости

Руководить правительством меньшинства она не готова, а единственная альтернатива — новые парламентские выборы — вероятно, не изменит расстановки сил между партиями.

Теперь Меркель собирается встретиться с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером: будь то правительство меньшинства или новые выборы, сначала нужно пройти через процедуру избрания канцлера в парламенте, а назначает ее глава государства.

Уход либералов

Немецкие либералы заявили о провале переговоров о коалиции «Ямайка», и своем выходе из них.

В ночь на понедельник немецкая Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и «Зелеными» («Ямайка»).

Согласования и переговоры начались почти сразу после сентябрьских парламентских выборов.

«Мы никому не ставим в вину то, что он отстаивает свои принципы. Но и мы отстаиваем свою позицию. Нас избрали, чтобы мы что-то изменили. Но достичь этого (на переговорах) не удалось. Лучше не править, чем править неправильно», — заявил лидеров СвДП Кристиан Линднер после сообщений СМИ о том, что переговоры ХДС, ХСС, СвДП и «Зеленых» об образовании коалиции «Ямайка» (по цветам участвующих в них партий: черные, желтые и зеленые) провалились.

Оставшиеся варианты

«Ямайка» в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в Бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.

Немецкие социал-демократы ранее исключили возможность своего участия в «большой коалиции» с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%). Через несколько часов после провала переговоров о «Ямайке» социал-демократы подтвердили свою позицию.

«(Провальные) итоги выборов в Бундестаг для СДПГ не изменились из-за долгих недель переговоров и заявлений других партий. Тактика, предполагающая сохранение “большой коалиции”, была неправильной для СДПГ 24 сентября (в день выборов) и остается неправильной 20 ноября», — заявил исполняющий обязанности председателя СДПГ Ральф Штегнер.

В результате доступными остались два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро. Нынешние коалиционные переговоры ведутся по итогам парламентских выборов, прошедших лишь два месяца назад — 24 сентября.

Но «Зеленые» уже исключили возможность участия в правительстве меньшинства с блоком Меркель.

«Германии нужно устойчивое правительство, и потому необходимо большинство в парламенте. Если полный отказ СДПГ от коалиции сохраняется, я не знаю, как может быть сформировано меньшинство», — заявил телеканалу ZDF переговорщик от «Зеленых» Юрген Триттин.

Таким образом, единственная альтернатива новым выборам — правительство меньшинства ХДС/ХСС и СвДП.

Между тем, сама Меркель после сентябрьских выборов заявляла, что не настроена на формирование правительства меньшинства.

Она говорила тогда, что «намерена добиться формирования в Германии устойчивого правительства».

Меркель идет к президенту

Какой бы путь ни выбрала Меркель, ее дорога лежит к президенту. Если она решит создать правительство меньшинства, глава государства должен предложить Бундестагу ее кандидатуру для избрания на пост канцлера. Если Меркель планирует идти на новые выборы, тоже нужно пройти через избрание канцлера — и провалить его.

Согласно 63-й статье немецкой конституции, в любом случае президент сначала предлагает Бундестагу кандидатуру нового канцлера. Если кандидат получает поддержку большинства депутатов, президент назначает его на пост главы правительства. Именно о формировании большинства, необходимого для избрания канцлера, ведутся межпартийные переговоры.

До сих пор все немецкие канцлеры получали свое кресло по итогам уже первого голосования.

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Если избрать канцлера в первом туре не удается, Бундестагу дается еще 14 дней. Если по истечении этого срока канцлер все еще не выбран, проводится новый тур голосования. Если избрать главу кабинета снова не удается, президент в течение семи дней либо назначает канцлером провалившегося кандидата, либо распускает Бундестаг.

В течение 60 дней после роспуска должен быть избран новый Бундестаг. Если президент уже в ближайшие дни предложит парламенту кандидатуру нового канцлера, новые выборы можно ожидать примерно в середине февраля. В то же время появились сообщения, что Меркель думает о проведении выборов 22 апреля, но в ХДС их назвали «чепухой», пишет Welt.

Меркель уже заявила, что утром проинформирует Штайнмайера о провале переговоров.

«Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — сказала она в ночь на понедельник в заявлении для прессы, которое транслировали немецкие телеканалы.

«Мы, ХДС и ХСС вместе, я хочу это подчеркнуть, и в тяжелое время будем нести ответственность за страну и продолжим ответственно действовать… Мы будем собственными силами помогать единству страны», — добавила канцлер.

Она отметила, что важным вопросом на переговорах была миграция: разногласия с либералами здесь были небольшими, но и с «Зелеными» можно было найти компромисс.

При этом Штайнмайер несколькими днями ранее высказался против перспективы досрочных выборов. Он призвал участников коалиционных переговоров к ответственности, «то есть не передавать решение обратно избирателю». Президент также заявил тогда, что не может себе представить, «что участники переговоров всерьез готовы пойти на риск новых выборов».

Снова на те же грабли

Между тем, опросы общественного мнения показывают, что новые выборы — если бы они прошли в ближайшие выходные — завершились с такими же результатами, что и сентябрьские.

Как свидетельствуют данные опросов Forsa, Emnid и Infratets Dimap, блок Меркель может рассчитывать на 30−32% (в сентябре они получили 32,9%), социал-демократы — на 20−22% (против 20,5%), либералы — на 11−12% (10,7% в сентябре), а зеленые — на 10−11% (на последних выборах 8,9%).

Левым опросы предрекают 9−10% (в сентябре 9,2%), а правой «Альтернативе для Германии» — 12−13% (против 12,6%).