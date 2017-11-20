Погода на Среднем Урале «держит» плюс
В начале недели.
В начале недели.
В Свердловской области теплая погода сохранится в начале текущей рабочей недели. Днем температура будет держаться на уровне 0 — плюс 2 градусов тепла, сообщили «Уралинформбюро» в
21 и 22 ноября столбики термометров будут держаться на отметке в ноль градусов. Ночами воздух будет остывать до минус 2−4 градусов.
На территории региона, как и в самой уральской столице, по прогнозам синоптиков, будет облачно, без существенных осадков, по утрам на дорогах — гололедица.