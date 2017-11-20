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16:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Погода на Среднем Урале «держит» плюс

В начале недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 44% 764 мм рт. ст. 4 м/с

В Свердловской области теплая погода сохранится в начале текущей рабочей недели. Днем температура будет держаться на уровне 0 — плюс 2 градусов тепла, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Свердловского гидрометцентра,

21 и 22 ноября столбики термометров будут держаться на отметке в ноль градусов. Ночами воздух будет остывать до минус 2−4 градусов.

На территории региона, как и в самой уральской столице, по прогнозам синоптиков, будет облачно, без существенных осадков, по утрам на дорогах — гололедица.

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