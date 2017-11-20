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08:27 (мск), источник: Om1.ru

Омский вице-губернатор Вижевитова встретилась с охотниками, которые пожаловались на чиновника Минприроды

Чтобы выслушать жалобы на главу Управления по охране животного мира Данилова, представители облправительства выехали в Колосовский район.

Перед выходными, 16 ноября, к охотникам Колосовского района приехали заместитель губернатора Татьяна Вижевитова и заместитель министра природы Дмитрий Фидцов. Региональное Минприроды уведомляет, что их рабочий визит был связан с жалобой охотников на Виктора Данилова — начальника подведомственного министерству Управления по охране животного мира.

На встречу в администрацию Колосовского района прибыло более 70 человек. Среди них были не только охотники, но и другие местные жители. Вижевитова и Фидцов выслушали все их претензии.

Татьяна Вижевитова, заместитель председателя правительства Омской области:

 — Сегодня было очень много сказано. Я всё приму к сведению, информация будет передана губернатору. Думаю, что в течение одной недели все узнают о принятых решениях.

Почему колосовские охотники были недовольны работой Данилова, «Омская губерния» не разглашает. Однако в 2017 году биография главного охотинспектора уже омрачилась скандалом.

В феврале в сети появилось видеозапись, на которой охотники уличают мужчину, внешне похожего на Данилова, в браконьерстве. По их словам, чиновник застрелил рысь, которая занесена в Красную Книгу. Началась служебная проверка. К делу подключилась полиция. В сентябре дело закрыли за отсутствием состава преступления: стражам порядка не удалось доказать, что в рюкзаке Данилова лежала туша рыси.

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