В Казани ожидается +4 градуса
В понедельник, 20 ноября, на территории Татарстана и в Казани синоптики прогнозируют облачную погоду и осадки в виде мокрого снега и дождя.
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В понедельник, 20 ноября, на территории Татарстана и в Казани синоптики прогнозируют облачную погоду и осадки в виде мокрого снега и дождя.
Утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер
Днем средняя температура составит 0 +5 градусов (в столице Татарстана — +2 +4 градуса).