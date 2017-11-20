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09:12 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани ожидается +4 градуса

В понедельник, 20 ноября, на территории Татарстана и в Казани синоптики прогнозируют облачную погоду и осадки в виде мокрого снега и дождя.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 56% 760 мм рт. ст. 3 м/с

Утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Днем средняя температура составит 0 +5 градусов (в столице Татарстана — +2 +4 градуса).

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