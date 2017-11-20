Автомобилистам Среднего Урала дали «горячую линию» от МЧС
Водители смогут получить всю необходимую информацию о дорожной ситуации.
Водители смогут получить всю необходимую информацию о дорожной ситуации.
МЧС Свердловской области проинформировало о запуске «горячей линии» для автомобилистов, отправляющихся в дальнюю дорогу, сообщает в понедельник, 20 ноября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на
«В круглосуточном режиме водители, отправляясь в дальнюю дорогу могут получить информацию о прогнозе неблагоприятных погодных явлений, заторах на трассах, крупных
Чтобы получить выше озвученную информацию необходимо позвонить по номеру «горячей линии» (343) 262−99−99.
Напомним, ранее обсуждалось, что ФКУ «Росавтодор» планирует также перевести телефон «горячей линии» по жалобам на состояние дорог в новый цифровой формат, где номер телефона будет начинаться с цифр 8−800.
Стоит отметить также, что с начала октября на Среднем Урале заработала круглосуточная диспетчерская служба, контролирующая ход уборки дорог. Служба собирает замечания о состоянии трасс от жителей области, Госавтоинспекции, МЧС, Росгидромета и пассажирских автотранспортных предприятий. Телефон горячей линии Управления автомобильных дорог: