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08:23 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Автомобилистам Среднего Урала дали «горячую линию» от МЧС

Водители смогут получить всю необходимую информацию о дорожной ситуации.

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МЧС Свердловской области проинформировало о запуске «горячей линии» для автомобилистов, отправляющихся в дальнюю дорогу, сообщает в понедельник, 20 ноября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службе ведомства.

«В круглосуточном режиме водители, отправляясь в дальнюю дорогу могут получить информацию о прогнозе неблагоприятных погодных явлений, заторах на трассах, крупных дорожно-транспортных происшествиях на территории Свердловской области», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Чтобы получить выше озвученную информацию необходимо позвонить по номеру «горячей линии» (343) 262−99−99.

Напомним, ранее обсуждалось, что ФКУ «Росавтодор» планирует также перевести телефон «горячей линии» по жалобам на состояние дорог в новый цифровой формат, где номер телефона будет начинаться с цифр 8−800.

Стоит отметить также, что с начала октября на Среднем Урале заработала круглосуточная диспетчерская служба, контролирующая ход уборки дорог. Служба собирает замечания о состоянии трасс от жителей области, Госавтоинспекции, МЧС, Росгидромета и пассажирских автотранспортных предприятий. Телефон горячей линии Управления автомобильных дорог: 8 (343) 261−79−83.

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