Автомобилистам Среднего Урала дали «горячую линию» от МЧС

МЧС Свердловской области проинформировало о запуске «горячей линии» для автомобилистов, отправляющихся в дальнюю дорогу, сообщает в понедельник, 20 ноября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службе ведомства.

«В круглосуточном режиме водители, отправляясь в дальнюю дорогу могут получить информацию о прогнозе неблагоприятных погодных явлений, заторах на трассах, крупных дорожно-транспортных происшествиях на территории Свердловской области», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Чтобы получить выше озвученную информацию необходимо позвонить по номеру «горячей линии» (343) 262−99−99.

Напомним, ранее обсуждалось, что ФКУ «Росавтодор» планирует также перевести телефон «горячей линии» по жалобам на состояние дорог в новый цифровой формат, где номер телефона будет начинаться с цифр 8−800.