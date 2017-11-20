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08:22 (мск), источник: Apiural.ru

Екатеринбург борется за звание столицы акции «Тотальный диктант — 2018»

Голосование проходит на официальном сайте мероприятия, наш город пока занимает шестую строчку.

Источник: Reuters

МОСКВА. В борьбу за звание столицы всемирной акции «Тотальный диктант — 2018» включился и Екатеринбург. Голосование проходит на официальном сайте мероприятия. Участвуют 16 городов.

Уральская столица пока занимает шестую строчку. Более 800 человек проголосовали за статус столицы Тотального диктанта.

От лидера опроса — Иркутска — Екатеринбург отделяет более 700 голосов.

Столицу Тотального диктанта определят интернет-пользователи. Голосовать в поддержку Екатеринбурга можно один раз в сутки, зарегистрировавшись на сайте проекта либо авторизовавшись через аккаунты в соцсетях. Автор диктанта-2018 приедет в город-победитель 14 апреля, чтобы прочитать его на главной площадке всемирной акции.

«Екатеринбург одним из первых поддержал инициативу из Новосибирска, где возник Тотальный диктант, и теперь из года в год увеличивается число уральцев, желающих влиться в мировую компанию любителей русского языка. Наш ежегодный рост может говорить только об одном: проект важен и любим. Помогите Екатеринбургу стать столицей Тотального диктанта!», — обратилась к уральцам координатор Тотального диктанта в Екатеринбурге Ксения Семенюк.

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