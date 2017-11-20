Екатеринбург борется за звание столицы акции «Тотальный диктант — 2018»
Голосование проходит на официальном сайте мероприятия, наш город пока занимает шестую строчку.
Голосование проходит на официальном сайте мероприятия, наш город пока занимает шестую строчку.
МОСКВА. В борьбу за звание столицы всемирной акции «Тотальный диктант — 2018» включился и Екатеринбург. Голосование проходит на официальном сайте мероприятия. Участвуют 16 городов.
Уральская столица пока занимает шестую строчку. Более 800 человек проголосовали за статус столицы Тотального диктанта.
От лидера опроса — Иркутска — Екатеринбург отделяет более 700 голосов.
Столицу Тотального диктанта определят
«Екатеринбург одним из первых поддержал инициативу из Новосибирска, где возник Тотальный диктант, и теперь из года в год увеличивается число уральцев, желающих влиться в мировую компанию любителей русского языка. Наш ежегодный рост может говорить только об одном: проект важен и любим. Помогите Екатеринбургу стать столицей Тотального диктанта!», — обратилась к уральцам координатор Тотального диктанта в Екатеринбурге Ксения Семенюк.