Екатеринбург борется за звание столицы акции «Тотальный диктант — 2018»

Источник: Reuters

МОСКВА. В борьбу за звание столицы всемирной акции «Тотальный диктант — 2018» включился и Екатеринбург. Голосование проходит на официальном сайте мероприятия. Участвуют 16 городов.

Уральская столица пока занимает шестую строчку. Более 800 человек проголосовали за статус столицы Тотального диктанта.

От лидера опроса — Иркутска — Екатеринбург отделяет более 700 голосов.

Столицу Тотального диктанта определят интернет-пользователи. Голосовать в поддержку Екатеринбурга можно один раз в сутки, зарегистрировавшись на сайте проекта либо авторизовавшись через аккаунты в соцсетях. Автор диктанта-2018 приедет в город-победитель 14 апреля, чтобы прочитать его на главной площадке всемирной акции.