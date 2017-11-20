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08:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутск попал в десятку лидеров по качеству детской инфраструктуры

Аналитики делали выводы по результатам опросов жителей крупнейших городов России.

Источник: Комсомольская правда

Иркутск замкнул десятку лидеров российских городов по качеству инфраструктуры для детей. Такой опрос среди россиян провели аналитики Domofond.ru. Специалисты предложили оценить утверждение «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по 10-балльной шкале.

Всего, в опросе принял участие 258 441 респондент. В Иркутске опросили 2283 человека. В среднем по стране респонденты оценили условия для детей на 6,4 балла из 10 возможных. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными городами составила 2,8 балла.

Лидером рейтинга, как и год назад, стала Москва. Местные жители оценили детскую инфраструктуру на 8,1 балла. В качестве преимуществ они отмечают «шаговую доступность поликлиники, досуговых, дошкольных, школьных учреждений», а также близость зеленых зон, удобных для прогулок с детьми. На второй строчке расположился Санкт-Петербург. На третьем Тюмень.

Отметим, что из городов с населением более 1 млн. человек в топ рейтинга, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, попал только Екатеринбург.

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