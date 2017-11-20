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17:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В челябинском садике детям запретили ходить в туалет

Здесь существует негласное правило: «Терпи до дома».

Тревогу забили родители дошколят одного из челябинских детских садов. Попросили названий и фамилий не указывать в надежде на мирный исход.

— Звучит дико, но в детскому саду ребенка попросили не какать. Сыну почти три года, возвращаясь из садика, он всегда первым делом летит в туалет. А недавно проговорился: «В садике нельзя ходить по-большому, надо терпеть до дома», — рассказывает мама девочки Тамара.

«В группе 20 человек — некогда мыть попы»

Тамара начала опрашивать родителей и выяснила, что они давно живут с этим подозрением. Но мысль настолько бредовая, что списывали это на выдумку ребенка. На прямой вопрос воспитатель выкрутилась, сказав, что запретов нет, просто дети стесняются это делать в общем туалете.

— У нянечки другое объяснение: мол, в группе по двадцать с лишним человек — некогда вытирать им попы, а сами они это делают не качественно — несут на руках микробы в группу. Ходили к заведующей — она сказала, что впервые слышит и обещала разобраться. Однако, мы знаем, что в старших группах такая же дрессура. Пока хотим решить без скандала, не привлекая управление образования. Ведь раньше нас садик полностью устраивал. Посмотрим, что будет дальше, — говорит Тамара Архипова.

«Перетерпел — получил запор»

К слову сказать, эта тема в группах челябинских мам поднимается не редко — есть прецеденты и в других МДОУ. Подобная практика была распространена в советских детских садах, когда ребенку подгоняли биоритм удобный для персонала — два-три раза перетерпит, а потом организм начинает хотеть в туалет только дома. Однако, не все дети настраиваются, у некоторых случается сбой стула и запор. О том насколько это опасно для организма «Комсомолка» выяснила у экспертов.

— Терпеть однозначно нельзя: есть позыв, значит, кишечник нужно опорожнить. Представьте, ребенок подавил желание, а когда домой вернулся, он уже не хочет: вода всосалась в стенки, образуется сухой комок, который при опорожнении вызывает трещины и боль. Впоследствии ребенок боится сходить в туалет, понимая, что ему снова будет больно. Это чревато не только хроническими запорами, а целым ворохом проблем, среди которых и невротические реакции, — говорит заведующая педиатрическим отделением, врач-гастроэнтеролог медицинского центра КЕММА, Елена Усольцева.

«Родители не должны устраивать скандал»

С точки зрения психики ситуация тоже не простая: у специалистов мнения разнятся, но все они сходятся в одном — все зависит от того, как в этой ситуации поведут себя родители.

— Ходить в туалет — это естественная потребность, как попить и поесть. А в психике 2−3-х летнего ребенка она занимает важное место. И когда взрослый, чужой человек запрещает в удовлетворении этой потребности — это серьезный стресс, все равно, что запретить дышать. К этому стресс добавляется стресс от адаптации — ведь малыши только привыкают к садику. Впоследствии ребенок свыкнется с тем, что его подавляют, и научится терпеть все: терпеть обиды, молчать когда есть свое мнение. Он не личность, он не человек. Конечно, я описываю самый тяжелый сценарий, — говорит психолог Елена Первухина.

— Психика очень гибкая материя, нельзя сказать, что подобное ограничение пагубно скажется на ней. Важно лишь, как родители отнесутся к нему и сделают ли вообще из этого проблему. Если они ополчатся против воспитателей, устроят публичный скандал и будут водить ребенка в садик каждый день как на войну, то это с большой вероятностью навредит душевному состоянию малыша. А если взрослые разрешат это мирно — спокойно поговорят с коллективом учреждения, найдут компромисс, то негативных последствий удастся избежать. К сожалению, в большинстве детских проблем, с которыми приходят к психоаналитику, лечить нужно родителей, а не детей, — говорит практикующий психоаналитик, преподаватель Сибирского института психоанализа Инна Щербина.

МНЕНИЕ

«Ребенок мог недопонять ситуацию»

— Я всю жизнь работаю в детских садах. Был в моей жизни период, когда я трудилась нянечкой в деревенском садике без системы канализации и центрального отопления. Тем не менее, такой дичи мы себе не позволяли: грели воду, подмывали детей, а где надо — стирали вещи. Наша первостепенная задача — уход за ребенком. Мы наоборот запрещаем терпеть и даже во время сончаса выводим в туалет. Тех кто не умеет вытираться сам — учим, инструктируем родителей. Предположу, что ребенок мог не правильно принять информацию. Например, другой малыш обкакался, его пристыдили, а дети из группы восприняли, как общий запрет. Другого объяснения у меня нет, — рассказала Ирина, нянечка с 30-летним стажем.

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