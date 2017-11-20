В Ташкенте обсудят вопросы водного партнерства в Центральной Азии
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
В работе конференции ожидается участие представителей водохозяйственных организаций стран Центральной Азии, Международного фонда спасения Арала, международных организаций и финансовых институтов, ученых, экспертов, сообщает УзА.
По мнению организаторов, проведение международной
Она также позволит привлечь внимание и ресурсы международных финансовых институтов и донорских организаций для реализации региональных и национальных проектов в сфере водного хозяйства и улучшения экологической и
В рамках конференции планируется проведение
Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК) является органом, осуществляющим важные функции по совместному управлению и развитию водных ресурсов в Центральной Азии. С этой точки зрения данная комиссия признана международным сообществом в качестве своеобразного механизма по управлению трансграничными водными ресурсами в регионе.
18 февраля 1992 года в городе Алматы министры водного хозяйства Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в области использования, совместного управления и охраны межгосударственных водных ресурсов. В соответствии с данным документом была создана Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия. Соглашение было утверждено 26 марта 1993 года главами государств Центральной Азии в городе Кызылорда.