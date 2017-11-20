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08:57 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте обсудят вопросы водного партнерства в Центральной Азии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 23—24 ноября 2017 года в Ташкенте в честь 25-летия со дня основания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии пройдет международная научно-практическая конференция на тему «25 лет водному сотрудничеству государств Центральной Азии: опыт пройденного, задачи будущего».

Источник: Podrobno.uz

В работе конференции ожидается участие представителей водохозяйственных организаций стран Центральной Азии, Международного фонда спасения Арала, международных организаций и финансовых институтов, ученых, экспертов, сообщает УзА.

По мнению организаторов, проведение международной научно-практической конференции в Ташкенте позволит поддержать межгосударственное сотрудничество по водным вопросам в Центральной Азии. Конференция даст импульс дальнейшему продвижению трансграничного водного сотрудничества и укреплению деятельности МКВК, определению ее будущих задач по взаимодействию стран Центральной Азии в области рационального использования и охраны водных ресурсов региона.

Она также позволит привлечь внимание и ресурсы международных финансовых институтов и донорских организаций для реализации региональных и национальных проектов в сфере водного хозяйства и улучшения экологической и социально-экономической стабильности в регионе Приаралья.

В рамках конференции планируется проведение Центрально-азиатской международной выставки «Водные технологии и водное хозяйство — WATER-2017», что даст возможность продемонстрировать передовые знания, наилучшие практики и достижения науки в области использования водных ресурсов и внедрения инновационных способов, методов, техники и технологии устойчивого управления водными ресурсами.

Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК) является органом, осуществляющим важные функции по совместному управлению и развитию водных ресурсов в Центральной Азии. С этой точки зрения данная комиссия признана международным сообществом в качестве своеобразного механизма по управлению трансграничными водными ресурсами в регионе.

18 февраля 1992 года в городе Алматы министры водного хозяйства Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в области использования, совместного управления и охраны межгосударственных водных ресурсов. В соответствии с данным документом была создана Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия. Соглашение было утверждено 26 марта 1993 года главами государств Центральной Азии в городе Кызылорда.

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