В Ташкенте обсудят вопросы водного партнерства в Центральной Азии

Источник: Podrobno.uz

В работе конференции ожидается участие представителей водохозяйственных организаций стран Центральной Азии, Международного фонда спасения Арала, международных организаций и финансовых институтов, ученых, экспертов, сообщает УзА.

По мнению организаторов, проведение международной научно-практической конференции в Ташкенте позволит поддержать межгосударственное сотрудничество по водным вопросам в Центральной Азии. Конференция даст импульс дальнейшему продвижению трансграничного водного сотрудничества и укреплению деятельности МКВК, определению ее будущих задач по взаимодействию стран Центральной Азии в области рационального использования и охраны водных ресурсов региона.

Она также позволит привлечь внимание и ресурсы международных финансовых институтов и донорских организаций для реализации региональных и национальных проектов в сфере водного хозяйства и улучшения экологической и социально-экономической стабильности в регионе Приаралья.

В рамках конференции планируется проведение Центрально-азиатской международной выставки «Водные технологии и водное хозяйство — WATER-2017», что даст возможность продемонстрировать передовые знания, наилучшие практики и достижения науки в области использования водных ресурсов и внедрения инновационных способов, методов, техники и технологии устойчивого управления водными ресурсами.