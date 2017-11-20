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08:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Чиновники показали хабаровчанам своё творчество

Выставка художественных работ сотрудников правительства края открылась в «Совкино».

Фестиваль — конкурс «Талантливый сотрудник — сильное правительство» проходит в краевом центре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Свои творческие способности продемонстрировали более 50 участников. Они показали картины, которые нарисовали на досуге, рукоделие и другие вещи, созданные собственными руками.

Увидеть плоды творческого самовыражения глав управлений и рядовых сотрудников краевого правительства можно в кинотеатре «Совкино», где открылась выставка работ. При этом организаторы умышлено внесли интригу, перевернув таблички с указанием авторства. Зрители могут попробовать угадать, кем работают авторы.

 — Угадать не просто. Хотя некоторые посетители приблизились к истине. Например, одна девушка высказала предположение, что автор картины с ночным небом имеет отношение к финансовой сфере, и попала в точку, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» организатор выставки и фестиваля, председатель объединенной профсоюзной организации правительства Хабаровского края, консультант министерства внутренней политики и информации края Татьяна Аршинова. — Этот фестиваль проходит впервые, поэтому работ министров пока искать не нужно. Но, думаю, в следующий раз они станут смелее и продемонстрируют нам своё творчество тоже.

Одной только выставкой фестиваль не ограничится. Сотрудники также посоревнуются в исполнительском искусстве, танцах и даже представят номера оригинального жанра.

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