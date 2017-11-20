Рамзан Кадыров подарил автомобиль узбекскому бойцу MMA

Источник: Podrobno.uz

Узбекистанский спортсмен Нурсултан Рузибоев, представляя клуб СК «Ахмат», вышел накануне на ринг турнира в Грозном против борца из Казахстана Амхада Джанчураева.

В первом же раунде наш спортсмен отправил своего соперника в нокаут и завоевал победу. Поединок продлился всего полторы минуты.

От имени президента Чечни Рамзана Кадырова победителю были вручены ключи от автомобиля. При этом организаторы напомнили зрителям турнира, что 18 ноября в Узбекистане отмечается день принятия Государственного флага республики.