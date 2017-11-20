«Мисс Атырау-2017» стала 16-летняя студентка
Девушка является студенткой 2-го курса Атырауского гуманитарного колледжа.
Девушка является студенткой 2-го курса Атырауского гуманитарного колледжа.
В Атырау выбрали главную красавицу города. Ею стала 16-летняя Альфия Ерсайн, передает NUR.KZ.
Информация об этом появилась на официальной странице конкурса «Мисс Казахстан» в Инстаграм.
«Мисс Атырау 2017» стала Альфия Ерсайн. Она представит свой город на «Мисс Казахстан 2017″! Поздравляем!» — сообщили организаторы.
Известно, что девушка является студенткой 2-го курса Атырауского гуманитарного колледжа.
На странице победительницы в соцсетях сообщается, что она также участвовала в конкурсе и в прошлом году и вошла в ТОП-10.