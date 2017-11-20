Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Бизнес пожаловался Путину из-за новых сборов в 100 млрд руб.
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Отец Фриске: Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны
Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Военный эксперт: в армии США "процветают содом и гоморра"
В ДНР об оружии, уничтожающем с высокой скоростью
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
14События недели в фотографиях
08:36 (мск), источник: Publika.md

В Оргееве запретят выбивать ковры и сушить белье во дворах многоэтажек

В Оргееве запретят выбивать ковры и сушить белье во дворах многоэтажек.

Источник: Publika.md

Местные власти утвердили новый регламент обустройства города, и для бытовых нужд обещают отвести специальные места. Сделать это намерены в следующем году, и сразу после этого нарушителей начнут штрафовать.

«Мы хотим стать примером для всей страны. Будут оборудованы специальные места для выбивания ковров и сушки белья — подальше от детских площадок и скамеек. Не у входа в подъезд, а между домами — на сквозняке», — сказал муниципальный советник, Оргеев Павел Вережану.

Читайте также
В Кишинёве жильцы новостройки остались без тепла и документов на жильё

Запретят во дворах и мангалы. Также горожанам придется вынимать мусор из пакетов, сортировать и раскладывать по контейнерам.

«Не мы это придумали. Это обычная практика в европейских странах, в том числе в Румынии», — отметил муниципальный советник, Оргеев Григорий Свекла.

Горожане обещают соблюдать новые правила.

«Мы же хотим жить, как в Европе. А там запрещено сушить белье на улице. Это некрасиво».

«Действительно, неприятно, а от ковров много пыли. Неплохая идея».

«Нехорошо выбивать ковры прямо у входа, пыль оседает на окнах. И для сушки белья лучше отвести специальное место».

Сушить белье запретят и на балконах, выходящих на главные улицы. А предпринимателей обяжут следить за порядком вокруг офисов. В силу новый регламент вступит весной. Во сколько это обойдется местному бюджету, пока не подсчитали. Не определили и размер штрафов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
Меркель сообщит президенту о провале коалиционных переговоров
Туск заподозрил власти Польши в исполнении «плана Кремля»
Нетаньяху допросили в рамках расследования о получении подарков
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
В чем различие между иностранными агентами в России и США
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь