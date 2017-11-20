В Оргееве запретят выбивать ковры и сушить белье во дворах многоэтажек.

Местные власти утвердили новый регламент обустройства города, и для бытовых нужд обещают отвести специальные места. Сделать это намерены в следующем году, и сразу после этого нарушителей начнут штрафовать. «Мы хотим стать примером для всей страны. Будут оборудованы специальные места для выбивания ковров и сушки белья — подальше от детских площадок и скамеек. Не у входа в подъезд, а между домами — на сквозняке», — сказал муниципальный советник, Оргеев Павел Вережану.

Запретят во дворах и мангалы. Также горожанам придется вынимать мусор из пакетов, сортировать и раскладывать по контейнерам.



«Не мы это придумали. Это обычная практика в европейских странах, в том числе в Румынии», — отметил муниципальный советник, Оргеев Григорий Свекла.



Горожане обещают соблюдать новые правила.



«Мы же хотим жить, как в Европе. А там запрещено сушить белье на улице. Это некрасиво».



«Действительно, неприятно, а от ковров много пыли. Неплохая идея».



«Нехорошо выбивать ковры прямо у входа, пыль оседает на окнах. И для сушки белья лучше отвести специальное место».



Сушить белье запретят и на балконах, выходящих на главные улицы. А предпринимателей обяжут следить за порядком вокруг офисов. В силу новый регламент вступит весной. Во сколько это обойдется местному бюджету, пока не подсчитали. Не определили и размер штрафов.