Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова угодила в неприятную ситуацию из-за Ахеджаковой
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
В Киеве в залитом цементом Вечном огне обнаружили крест
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Шаг в бездну: Россия и США переступили роковую черту - СМИ
СМИ: Доллар потерял главную опору
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
СМИ: На 48-м году жизни скончался актёр «Морских дьяволов»
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Елена Летучая в леопардовой шубе прогулялась по Парижу
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
16Обрушение жилого дома в Ижевске
11:36 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярской колонии откроют исправительный центр для тех, кто не платит штрафы

Наказание в нем будет отбывать 80 мужчин и 20 женщин, которых суд отправил на принудительные работы.

В ГУФСИН заработает исправительный центр, в котором будут отбывать наказание нарушители, которых отправили на принудительные работы.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, центр находится на территории исправительной колонии № 27 (пос. Индустриальный). Сейчас в помещении заканчивается ремонт, центр сдадут в эксплуатацию к концу года. Наказание в нем будет отбывать 80 мужчин и 20 женщин.

Люди, получившие наказание в виде принудительных работ, должны добровольно приехать в исправительный центр. В отличие от обычных заключенных, они смогут оставить при себе мобильный телефон и пользоваться интернетом. Если у наказанного человека не будет нареканий, в свободное от работы время он сможет покидать территорию центра и проводить выходные и праздничные дни с семьей. Причем ему могут разрешить выезд за пределы города.

Если заключенный будет соблюдать все правила исправительного центра, то после отбывания трети наказания, он сможет жить дома, а также получит ежегодный оплачиваемый отпуск.

В ГУФСИН напомнили, что на принудительные работы гражданина могут отправить за преступление средней или легкой тяжести, а также за уклонение от выплаты штрафов или исправительных работ по месту жительства. «Кроме того, принудительные работы могут назначаться и как мера поощрения при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники ГУФСИН пояснили, что этот вид наказания ввели лишь в 2011 году, а применять его начали лишь с этого года. Пока в крае нет специализированного центра, наказанных отправляют в другие регионы. Так 11 заключенных из красноярской колонии отправились отбывать оставшуюся часть приговора в Новосибирске, где такой центр уже работает.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярском крае стало рождаться меньше внебрачных детей
Мамой года в Красноярске признали блогера
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
В Таиланде рухнула карусель в форме гигантского осьминога
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь