В красноярской колонии откроют исправительный центр для тех, кто не платит штрафы

В ГУФСИН заработает исправительный центр, в котором будут отбывать наказание нарушители, которых отправили на принудительные работы.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, центр находится на территории исправительной колонии № 27 (пос. Индустриальный). Сейчас в помещении заканчивается ремонт, центр сдадут в эксплуатацию к концу года. Наказание в нем будет отбывать 80 мужчин и 20 женщин.

Люди, получившие наказание в виде принудительных работ, должны добровольно приехать в исправительный центр. В отличие от обычных заключенных, они смогут оставить при себе мобильный телефон и пользоваться интернетом. Если у наказанного человека не будет нареканий, в свободное от работы время он сможет покидать территорию центра и проводить выходные и праздничные дни с семьей. Причем ему могут разрешить выезд за пределы города.

Если заключенный будет соблюдать все правила исправительного центра, то после отбывания трети наказания, он сможет жить дома, а также получит ежегодный оплачиваемый отпуск.

В ГУФСИН напомнили, что на принудительные работы гражданина могут отправить за преступление средней или легкой тяжести, а также за уклонение от выплаты штрафов или исправительных работ по месту жительства. «Кроме того, принудительные работы могут назначаться и как мера поощрения при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания», — пояснили в пресс-службе.