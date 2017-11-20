Четверо владивостокцев попали в общероссийскую «базу живодеров»

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Единая база людей, замеченных в жестоком обращении с животными, появилась в интернете. Кто ее авторы, и насколько достоверны данные — неизвестно. Среди 500 внесенных в эту картотеку людей есть четверо жителей Владивостока, один из которых догхантер с судимостью. Юрист напоминает, что распространение такой информации без решения суда приравнивается к клевете, а представитель фонда помощи бездомным животным рассказал корреспонденту ИА PrimaMedia, что у них есть свои «черные списки», которые более эффективны, чем такая всероссийская база.

Один из четверых владивостокцев, попавших в базу — небезызвестный Данила Кислицын, отравивший в приморской столице более 1000 собак и признанный виновным по уголовной статье «Жестокое обращение с животными». Молодого человека с шумом задержали на Эгершельде в 2014 году местные жители, а прибывшая полиция в ходе обысков обнаружила у него в сумке целый арсенал средств для убийства собак: от отравленной колбасы до пластиковых хомутов. Однако за эти преступления суд в 2015 году приговорил его лишь к штрафу в размере 20 тысяч рублей.

«Доказательная база» на остальных владивостокцев собрана в разные годы на различных форумах, которые составители картотеки называют живодерскими. Карточки состоят из персональных данных «живодеров» (фото, дата рождения, страницы в соцсетях, выписки из документов суда, резюме, объявления по продаже имущества, страницы в соцсетях членов семьи и так далее) и выдержек из форумных переписок, где люди под никами оставляют одобрительные комментарии к новостям, связанным с убийством бездомных собак, либо делятся «опытом» отравления последних.

Также отобранные персоны делятся подробностями, которые многих могут шокировать. Например, мужчина-«выживальщик», увлекающийся оружием, признает, что ел собак, крыс и прочую живность, а на одном из форумов догхантеров он написал во Всемирный день борьбы с бешенством 28 сентября 2013 года:

Юрист PrimaMedia Галина Антонец напоминает, что распространение персональных данных без согласия их обладателей является уголовно наказуемым преступлением, а публичное обвинение в каком-либо преступлении без решения суда приравнивается к клевете:

— С точки зрения права здесь очень много нарушений, которые тянут не только на гражданские иски, но и на уголовные дела. Во-первых, нарушается закон о персональных данных, поскольку, очевидно, здесь персональные данные распространяются без согласия граждан. Некоторую информацию на страницах этого сайта можно квалифицировать как вмешательство в частную жизнь. Еще один момент — оглашение позорящих сведений, возможно, не соответствующих действительности. Это попадает под еще одно уголовное преступление, клевету. Так что лица, которые там указаны, могут обращаться в полицию, в суд, в Роскомнадзор с требованием удалить эту информацию. Можно даже трактовать саму деятельность сайта как экстремизм, поскольку здесь идет разжигание розни одних людей против других. Предстоит также установить, кто стоит за созданием этого сайта. По моему мнению, деятельность этого ресурса незаконна.

Представитель фонда помощи бездомным животным «Умка» Ксения считает такую базу бесполезной для Владивостока и отмечает, что прежде чем отдавать животное, приюты должны тщательно изучать личность человека на предмет подозрительных моментов.

— Ничего не слышала об этой картотеке, к тому же для чего нам всероссийская база? Человек из Москвы явно не поедет во Владивосток за собакой. Мы в другие регионы животных не отправляем, поэтому нам база тех, кто живет в других регионах, не нужна. Мы, перед тем как отдавать животных, всегда пытаемся узнать про человека как можно больше. Если возникают подозрения, то просто не отдаем животных в руки таким людям. У нас есть свои «черные списки», в них попадают истории с возвратами. Мы ведь отслеживаем наших подопечных, и тем, кто их вернул, потом отдавать других животных не рекомендуем.

Живодерами мы никого не называем, пишем заявления в полицию, если появляются подозрения. В массы списки мы не передаем, они только для внутреннего пользования, потому что мы не имеем права это делать в принципе. К тому же настоящие живодеры меняют СИМ-ки практически каждую неделю. Сотовые операторы отдают их номера другим пользователям, и в какой-то базе все равно нет смысла, — поясняет Ксения.

Отметим, на территории Приморья догхантеры действуют давно. Так, зимой 2013 года трупы семи собак обнаружили жители Владивостока на территории форта Суворова. Горожане подозревали, что животных убили, а потом просто свезли на батарею форта, а летом 2013-го тоже в приморской столице по площадке для выгула собак неизвестные разбросали отравленную колбасу. Из-за этого две собаки погибли, еще четырех удалось спасти.

В январе 2014 года полиция задержала на Эгершельде Данила Кислицына, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Месяцем позже житель Уссурийска нашел останки десяти собак крупных пород в дачном массиве микрорайона «Восход». Головы и внутренности животных были упакованы в картонные коробки.

В марте 2016 года в Уссурийске обнаружили целую свалку с частями тел собак на улице Общественной, по подозрению в жестоком обращении с животными сотрудники полиции задержали 39-летнего ранее судимого мужчину, проживающего по данному адресу. В ходе осмотра прилегающей к дому территории в овраге нашли шкуры животных.