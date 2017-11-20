Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
Какая одежда опасна для здоровья
Министр культуры отреагировал на призыв Райкина «урезонить» его
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Отец Фриске: Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны
Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
В обход договора: СМИ о «запрещенной» ракете США
70 лет вместе: новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Военный эксперт: в армии США "процветают содом и гоморра"
В ДНР об оружии, уничтожающем с высокой скоростью
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
14События недели в фотографиях
08:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Четверо владивостокцев попали в общероссийскую «базу живодеров»

В их числе — небезызвестный Данила Кислицын, достоверность других «карточек» неизвестна.

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Единая база людей, замеченных в жестоком обращении с животными, появилась в интернете. Кто ее авторы, и насколько достоверны данные — неизвестно. Среди 500 внесенных в эту картотеку людей есть четверо жителей Владивостока, один из которых догхантер с судимостью. Юрист напоминает, что распространение такой информации без решения суда приравнивается к клевете, а представитель фонда помощи бездомным животным рассказал корреспонденту ИА PrimaMedia, что у них есть свои «черные списки», которые более эффективны, чем такая всероссийская база.

Один из четверых владивостокцев, попавших в базу — небезызвестный Данила Кислицын, отравивший в приморской столице более 1000 собак и признанный виновным по уголовной статье «Жестокое обращение с животными». Молодого человека с шумом задержали на Эгершельде в 2014 году местные жители, а прибывшая полиция в ходе обысков обнаружила у него в сумке целый арсенал средств для убийства собак: от отравленной колбасы до пластиковых хомутов. Однако за эти преступления суд в 2015 году приговорил его лишь к штрафу в размере 20 тысяч рублей.

«Доказательная база» на остальных владивостокцев собрана в разные годы на различных форумах, которые составители картотеки называют живодерскими. Карточки состоят из персональных данных «живодеров» (фото, дата рождения, страницы в соцсетях, выписки из документов суда, резюме, объявления по продаже имущества, страницы в соцсетях членов семьи и так далее) и выдержек из форумных переписок, где люди под никами оставляют одобрительные комментарии к новостям, связанным с убийством бездомных собак, либо делятся «опытом» отравления последних.

Также отобранные персоны делятся подробностями, которые многих могут шокировать. Например, мужчина-«выживальщик», увлекающийся оружием, признает, что ел собак, крыс и прочую живность, а на одном из форумов догхантеров он написал во Всемирный день борьбы с бешенством 28 сентября 2013 года:

Юрист PrimaMedia Галина Антонец напоминает, что распространение персональных данных без согласия их обладателей является уголовно наказуемым преступлением, а публичное обвинение в каком-либо преступлении без решения суда приравнивается к клевете:

— С точки зрения права здесь очень много нарушений, которые тянут не только на гражданские иски, но и на уголовные дела. Во-первых, нарушается закон о персональных данных, поскольку, очевидно, здесь персональные данные распространяются без согласия граждан. Некоторую информацию на страницах этого сайта можно квалифицировать как вмешательство в частную жизнь. Еще один момент — оглашение позорящих сведений, возможно, не соответствующих действительности. Это попадает под еще одно уголовное преступление, клевету. Так что лица, которые там указаны, могут обращаться в полицию, в суд, в Роскомнадзор с требованием удалить эту информацию. Можно даже трактовать саму деятельность сайта как экстремизм, поскольку здесь идет разжигание розни одних людей против других. Предстоит также установить, кто стоит за созданием этого сайта. По моему мнению, деятельность этого ресурса незаконна.

Представитель фонда помощи бездомным животным «Умка» Ксения считает такую базу бесполезной для Владивостока и отмечает, что прежде чем отдавать животное, приюты должны тщательно изучать личность человека на предмет подозрительных моментов.

— Ничего не слышала об этой картотеке, к тому же для чего нам всероссийская база? Человек из Москвы явно не поедет во Владивосток за собакой. Мы в другие регионы животных не отправляем, поэтому нам база тех, кто живет в других регионах, не нужна. Мы, перед тем как отдавать животных, всегда пытаемся узнать про человека как можно больше. Если возникают подозрения, то просто не отдаем животных в руки таким людям. У нас есть свои «черные списки», в них попадают истории с возвратами. Мы ведь отслеживаем наших подопечных, и тем, кто их вернул, потом отдавать других животных не рекомендуем.

Живодерами мы никого не называем, пишем заявления в полицию, если появляются подозрения. В массы списки мы не передаем, они только для внутреннего пользования, потому что мы не имеем права это делать в принципе. К тому же настоящие живодеры меняют СИМ-ки практически каждую неделю. Сотовые операторы отдают их номера другим пользователям, и в какой-то базе все равно нет смысла, — поясняет Ксения.

Отметим, на территории Приморья догхантеры действуют давно. Так, зимой 2013 года трупы семи собак обнаружили жители Владивостока на территории форта Суворова. Горожане подозревали, что животных убили, а потом просто свезли на батарею форта, а летом 2013-го тоже в приморской столице по площадке для выгула собак неизвестные разбросали отравленную колбасу. Из-за этого две собаки погибли, еще четырех удалось спасти.

В январе 2014 года полиция задержала на Эгершельде Данила Кислицына, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Месяцем позже житель Уссурийска нашел останки десяти собак крупных пород в дачном массиве микрорайона «Восход». Головы и внутренности животных были упакованы в картонные коробки.

В марте 2016 года в Уссурийске обнаружили целую свалку с частями тел собак на улице Общественной, по подозрению в жестоком обращении с животными сотрудники полиции задержали 39-летнего ранее судимого мужчину, проживающего по данному адресу. В ходе осмотра прилегающей к дому территории в овраге нашли шкуры животных.

В июне этого года о систематическом истреблении братьев наших меньших сообщили активисты приморского ОНФ: в Советском и Фрунзенском районах Владивостока периодически происходят случаи отравления домашних животных, поскольку кто-то специально разбрасывает отравленный корм в общественных местах, во дворах и на площадках.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Луч света в городе туманов: маяк острова Скрыплева во Владивостоке
Что найдут туристы на традиционном корейском рынке — рассказывает НОТК
В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
Меркель сообщит президенту о провале коалиционных переговоров
Туск заподозрил власти Польши в исполнении «плана Кремля»
Нетаньяху допросили в рамках расследования о получении подарков
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
В чем различие между иностранными агентами в России и США
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь