Японский миноносец прибыл во Владивосток

Константин Лобода пожелал японским военным морякам успешного выполнения всей программы визита и приятных впечатлений от посещения нашего города. Он подчеркнул, что взаимодействие военных кораблей Японии и Тихоокеанского флота — важная часть развития разностороннего сотрудничества. В этом плане у Владивостока — давние и прочные связи с городами Японии (среди них три побратима) в области экономики, образования, медицины, культуры, спорта. А традиции дружественных заходов во Владивосток кораблей сил самообороны Японии насчитывают около 20 лет и успешно развиваются. При этом буквально позавчера во Владивостоке с большим успехом, несмотря на непогоду, прошел красочный фестиваль культуры Японии, а также в течение года отмечен значительный рост потока в наш город японских туристов.