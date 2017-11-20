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08:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Японский миноносец прибыл во Владивосток

Сегодня, 20 ноября, первый заместитель главы администрации города Владивостока Константин Лобода провел протокольную встречу с делегацией морских сил самообороны Японии, которую возглавляет командир 15-й эскортной дивизии контр-адмирал Тэцуя Обата, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Источник: ДЕЙТА

Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, а также генеральный консул Японии в городе Владивостоке Тацухико Касаи, военно-морской атташе при посольстве Японии в Российской Федерации Сиро Сугиура и командир эскадренного миноносца «Хамагири» Наото Нарита.

Константин Лобода пожелал японским военным морякам успешного выполнения всей программы визита и приятных впечатлений от посещения нашего города. Он подчеркнул, что взаимодействие военных кораблей Японии и Тихоокеанского флота — важная часть развития разностороннего сотрудничества. В этом плане у Владивостока — давние и прочные связи с городами Японии (среди них три побратима) в области экономики, образования, медицины, культуры, спорта. А традиции дружественных заходов во Владивосток кораблей сил самообороны Японии насчитывают около 20 лет и успешно развиваются. При этом буквально позавчера во Владивостоке с большим успехом, несмотря на непогоду, прошел красочный фестиваль культуры Японии, а также в течение года отмечен значительный рост потока в наш город японских туристов.

Тэцуя Обата, со своей стороны, отметил, что основной целью визита во Владивосток эскадренного миноносца «Хамагири», экипаж которого состоит из двухсот военных моряков, — проведение совместных учений по спасению на море с коллегами Тихоокеанского флота. Но при этом гости намерены познакомиться и с достопримечательностями Владивостока, как образно выразился Тэцуя Обата, «красивого города, который подарил нам даже этот снег».

Визит миноносца МССО Японии во Владивосток продлится до пятницы, 24 ноября.

Виктор Бруевич.

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