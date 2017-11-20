Погода 20—23 ноября в Новосибирске: все нормально

«В ближайшую неделю погода будет умеренно морозная c осадками в виде снега и мокрого снега. Сильного ветра не ожидается, ветер будет дуть не сильнее 5−10 метров в секунду», — рассказала VN.ru заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Днем в понедельник в Новосибирской области выпадет небольшой снег, в том числе мокрый, на дорогах — гололедица. Столбик термометра покажет минус 1−3 градуса. В ночь на вторник, среду и четверг похолодает до 3−7 градусов мороза, в дневные часы температура будет колебаться от 0 до минус 2 градусов во вторник и среду и от 1 до 3 градусов мороза в четверг. «Эти значения около нормы», — отметила Марина Виноградова.

Осадки практически прекратятся 21 ноября — по данным синоптиков новосибирского Гидрометцентра, может пойти совсем небольшой снег. Похожий сценарий погоды дает и Росгидрометцентр, добавляя, что к пятнице возможно похолодание до минус 10 градусов.