Волонтеры начали подкормку птиц Таганая

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе НП «Таганай», волонтеры прошли по заповедным тропам и наполнили кормом кормушки для птиц. Целый класс первоклассников из десятой школы Златоуста вместе со своим наставником и родителями прошли «птичьей» тропой в районе Центральной усадьбы. Дети засыпали в кормушки нежареные семечки подсолнуха.

По словам классного руководителя Алены Друговой, ее ученики уже не первый год участвуют в подобных акциях. Подкормка птиц в холодное время года учит детей ответственному отношению к природе. Школьники будут приходить на Таганай до конца марта, для этого класс разподелится на команды, чтобы птицы всегда были сыты. Кормить птиц можно только нежареными семечками и в определённое время — с 10−00 до 12−00 и с 16−00.

Прямо на тропе юным волонтерам сотрудник научного отдела национального парка Марина Середа рассказала о зимующих на Таганае пернатых и даже вживую показала несколько видов синиц и поползня.

Стать участником традиционной зимней акции «Подкормите птиц» может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку. Волонтеры должны пройти маршрут общей протяжённостью три с половиной километра и пополнить восемь кормушек. Отправляться на «птичью» тропу каждый доброволец или семейная команда могут неограниченное количество раз.