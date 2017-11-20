Волонтеры начали подкормку птиц Таганая
В минувшие выходные в национальном парке «Таганай» Челябинской области стартовала благотворительная акция «Подкормите птиц».
В минувшие выходные в национальном парке «Таганай» Челябинской области стартовала благотворительная акция «Подкормите птиц».
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
По словам классного руководителя Алены Друговой, ее ученики уже не первый год участвуют в подобных акциях. Подкормка птиц в холодное время года учит детей ответственному отношению к природе. Школьники будут приходить на Таганай до конца марта, для этого класс разподелится на команды, чтобы птицы всегда были сыты. Кормить птиц можно только нежареными семечками и в определённое время — с 10−00 до 12−00 и с 16−00.
Прямо на тропе юным волонтерам сотрудник научного отдела национального парка Марина Середа рассказала о зимующих на Таганае пернатых и даже вживую показала несколько видов синиц и поползня.
Стать участником традиционной зимней акции «Подкормите птиц» может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку. Волонтеры должны пройти маршрут общей протяжённостью три с половиной километра и пополнить восемь кормушек. Отправляться на «птичью» тропу каждый доброволец или семейная команда могут неограниченное количество раз.
После возвращения с маршрута волонтеров ожидает приятный сюрприз от «Таганая». В национальном парке «Таганай» сейчас обитает 190 видов птиц. Примерно треть остаются зимовать. Среди них: свиристель, чечётка, ястребиная сова, рябчик, тетерев, глухарь, синицы, дятлы, щегол и пр. Зимой, во время кочёвок, встречаются птицы тундры и северной тайги: белая сова, пуночка, снегирь,