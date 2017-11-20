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15:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Сергей Безруков рассказал Президенту России о кукольном театре Набережных Челнов

В Мариинском театре состоялась встреча-совещание деятелей культуры и Владимира Путина.

Обсуждались вопросы поиска, поддержки и профессиональной подготовки талантливой творческой молодежи. Сергей Безруков, побывавший недавно в Татарстане, рассказал главе государства, в каких сложных условиях находится кукольный театр в Набережных Челнах: «находится где-то, в каком-то здании, на каком-то этаже».

Молодых актеров в театр привлекать сложно — для них нет жилья, зарплата небольшая. Вот выпускники вузов и не желают работать в таких условиях, жаловалась Безрукову руководитель театра.

Вопрос поддержки кукольного театра Набережных Челнов Путин попросил взять на контроль министра культуры России Владимира Мединского.

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