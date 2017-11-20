Сергей Безруков рассказал Президенту России о кукольном театре Набережных Челнов
В Мариинском театре состоялась
В Мариинском театре состоялась
Обсуждались вопросы поиска, поддержки и профессиональной подготовки талантливой творческой молодежи. Сергей Безруков, побывавший недавно в Татарстане, рассказал главе государства, в каких сложных условиях находится кукольный театр в Набережных Челнах: «находится
Молодых актеров в театр привлекать сложно — для них нет жилья, зарплата небольшая. Вот выпускники вузов и не желают работать в таких условиях, жаловалась Безрукову руководитель театра.
Вопрос поддержки кукольного театра Набережных Челнов Путин попросил взять на контроль министра культуры России Владимира Мединского.