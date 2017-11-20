Эко-кормушки для птиц предлагают сделать хабаровчанам

Жителям Хабаровска сотрудники Приамурского зоосадада предлагают накормить птиц необычным способом — изготовить эко-кормушки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Таким образом, зоологи рассчитывают решить проблему с кормовой базой зимующих птиц, которой в холодное время года катастрофически не хватает. — Второй год подряд мы объявляем акцию под девизом «Доброта не знает границ — сделайте эко-кормушки для птиц». Птиц в зимнее время надо подкармливать и мы придумали интересный способ как это можно сделать. К примеру, вместо обычных кормушек из пластика изготовить съедобные, так называемые, эко-кормушки, — рассказывает научный сотрудник зоосада им. Сысоева Алина Таенкова. — Причем соорудить такую кормушку будет интересно как взрослому человеку, так и ребенку. Для изготовления эко-кормушки используются, как правило, съедобные материалы — семечки, пшено, перловая крупа, яблоки, пшеница, желатин, мука, крахмал, хлеб — все это составляет основную часть кормушки.

Чтобы соорудить эко-кормушку, сперва выбираем кормовую базу — овсяные хлопья, пшено, семечки, обязательно не жареные, ягоды, изюм. Не рекомендуется использовать рис и гречку. Для изготовления основы, на которую будет крепиться корм, берем, например, хлеб (также можно использовать яблоко). Кстати, хлебную основу можно сделать любой формы, например, в форме сердечка, звезды, круга — на что хватит фантазии. Затем изготавливаем мучной клейстер из крахмала и муки. Получившийся клейстер наносим на хлеб, сначала с одной стороны. Затем покрываем поверхность хлеба кормом: пшеном, крупой, ягодами, семечками, хлопьями. Даем композиции подсохнуть 20−30 минут. Тоже самое проделываем с обратной стороной хлеба. Крепим к получившейся кормушке веревку или ленточку, чтобы можно было повесить на дерево — эко-кормушка готова.



— Готовые кормушки в течение всей зимы можно привозить к нам в зоосад им Сысоева. Мы обязательно разместим их по территории зоосада, а также в лесной зоне парка «Динамо» и «Дендрарии», — говорит Алина Таенкова. — Но если кто-то из хабаровчан захочет изготовить традиционную кормушку, например, из дерева — то мы с радостью ее примем.