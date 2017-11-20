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16:59 (мск), источник: m24.ru

Через 13 лет после запуска по московскому монорельсу решили пустить трамвай

В 2018 году монорельсовую систему ждет реконструкция.

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9
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9
фотографий

Проект реконструкции монорельсовой дороги разработают в следующем году. После этого на месте монорельса начнется строительство новой транспортной линии, сообщил неделю назад руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. 20 ноября единственной ветке монорельса в Москве исполняется 13 лет.

Скорее всего, единственную линию монорельса в Москве превратят в трамвайную. Об этом глава Депстроя говорил журналистам минувшей весной. Переустройство участка монорельса под трамвайные пути летом этого года одобрила также градостроительная земельная комиссия Москвы.

Конструкции монорельса будут демонтированы в районе ВДНХ и Останкино полностью, на месте опор монорельса от Останкино вдоль улицы Академика Королева до автодороги построят трамвайные пути.

Мы демонтируем конструкции монорельса полностью и возведем пути трамвайного назначения, соединим с трамвайными путями, которые пролегают в этом районе.
Андрей Бочкарев
Руководитель департамента строительства Москвы
Источник: РИА "Новости"

При этом некоторые участки монорельсовой системы останутся. Сохранится путепровод монорельса, проходящий над железнодорожными путями Октябрьской железной дороги и над автомобильными дорогами движения ближе к Дмитровскому шоссе. Контактный рельс монорельса на путепроводе заменят на трамвайные рельсы. «Оставим частично конструкции монорельса в том месте, где необходимо, чтобы он пересекал транспортные артерии», — объяснил Бочкарев.

На путепровод трамвай будет подниматься в горку. «Большая трамвайная горка достигнет несколько километров», — добавил глава Депстроя.

Трамвай соединит северо-восток с северо-западом

Преодолев транспортные артерии — железную дорогу и автодорогу, трамвай пойдет по трамвайным путям в районе улицы Костякова. Здесь он может продолжить маршрут на северо-запад до станции метро «Войковская» или «Строгино».

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О возможном продлении трамвайной линии, проходящей по улице Академика Королева, рассказывал ранее председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь градостроительной земельной комиссии Константин Тимофеев. По его словам, трамвайную линию, проходящую по улице Академика Королева, можно продлить до улицы Костякова.

Сейчас трамвайные пути на улице Академика Королева тянутся до усадьбы «Останкино». Сюда приходит три трамвая: № 11, его маршрут от Останкино до 16-й парковой улицы в Восточном Измайлово, № 17, курсирующий между Останкино до Медведково, и № 25 — от Останкино до Сокольников. Вдоль территории Останкинской телебашни и телецентра по улице Академика Королева трамвайных путей пока нет, их предстоит построить.

Таким образом, с помощью трамвайной сети можно будет соединить северо-восточные и восточные районы Москвы с северо-западными.

Источник: РИА "Новости"

13 лет — 13 линий

Первых пассажиров монорельс принял 13 лет назад: 20 ноября 2004 года. На линию вышли два состава, которые в экскурсионном режиме перевозили пассажиров с интервалом в 30 минут. Проезд на новом аттракционе стоил 50 рублей, в пять раз дороже, чем одна поездка в метро в то время.

Открывались станции в 10 утра и закрывались в 4 часа дня. Через год интервал движения сократился до 20−23 минут, продлили и время работы — с 8 утра до 8 вечера.

Поезда стали регулярно ездить по монорельсу через 38 месяцев после открытия линии.
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Регулярное движение по монорельсу открыли 10 января 2008 года. От улицы Эйзенштейна до станции метро «Тимирязевская» курсировали шесть составов. Станции на вход открывались в 7 утра, а закрывались в 11 вечера. Снизили цену за проезд с 50 до 19 рублей. После перехода монорельса с туристического режима на полноценный транспортный значительно прибавилось пассажиров.

В 2009 году минимальный интервал движения поездов достиг 6 минут 35 секунд. Среднесуточный пассажиропоток в этом же году составил около 11,2 тысячи человек. С 1 января 2013 года на монорельсе стали действительны билеты Московского метрополитена, в 2015 году его обозначили на карте метро как 13-я линия.

Однако 23 января 2017 года монорельс вернули в экскурсионный режим: интервал движения — 30 минут, режим работы с 8 до 8. Дело в том, что после ввода в 2016 году МЦК (обозначенного на карте как 14-я линия метро) и нового участка Люблинско-Дмитровской линии на монорельсе снизился пассажиропоток.

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