Первый взрыв на Чернобыльской АЭС оказался ядерным
Шведские ученые выяснили, что во время аварии на Чернобыльской АЭС в действительности произошел ядерный врыв мощностью около 75 тонн в тротиловом эквиваленте.
Шведские ученые выяснили, что во время аварии на Чернобыльской АЭС в действительности произошел ядерный врыв мощностью около 75 тонн в тротиловом эквиваленте.
Шведские ученые выяснили, что во время аварии на Чернобыльской АЭС в действительности произошел ядерный врыв мощностью около 75 тонн в тротиловом эквиваленте. Для этого они проанализировали концентрации изотопов 133Xe и 133mXe в образцах череповецкой фабрики по сжижению воздуха, а также смоделировали погодные условия после катастрофы, используя недавно опубликованные подробные данные за 1986 год. Статья опубликована в Nuclear Technology.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла ночью 26 апреля 1986 года. В результате производственного эксперимента персонал станции потерял контроль над реакцией, аварийная защита не сработала, и мощность реактора резко возросла с 0,2 до 320 гигаватт (тепловых). Большинство свидетелей указывают на два мощных взрыва, хотя некоторые говорят о большем количестве.
Согласно общепринятой версии, первый из двух взрывов объясняется тем, что заполнявшая системы охлаждения вода мгновенно испарилась, давление в трубах резко возросло и разорвало их. Затем разогретый пар начал взаимодействовать с циркониевой оболочкой топливных элементов, что привело к активному образованию водорода (полициркониевая реакция), который сгорел взрывным образом в кислороде воздуха. В данной работе ученые ставят под сомнение природу первого взрыва и заявляют, что в действительности он был небольшим ядерным взрывом.
В пользу этой гипотезы авторы статьи приводят два основных аргумента.
Чтобы объяснить это отношение, физики смоделировали происходящие в реакторе процессы с помощью разработанной ими ранее программы Xebate. Она учитывала, что помимо стандартной цепочки образования изотопов ксенона в результате изменения мощности реактора при подготовке к эксперименту (так называемое ксеноновое отравление) изотопы также производились в результате последовавшего ядерного взрыва мощностью около 75 тонн в тротиловом эквиваленте. В нулевой момент соотношение активностей ядер 133Xe/133mXe, образовавшихся по этим двум сценариям, составляло 34,6 и 0,17 соответственно. Затем
Кроме того, физики приводят еще три косвенных свидетельства в пользу своей гипотезы.
Посмотреть на все произошедшие за историю ядерные взрывы можно на интерактивной карте, а на фотографии зверей из зоны отчуждения — в наших галереях «Жизнь в мертвой зоне» и «Жизнь в мертвой зоне II». Кроме того, польская компания The Farm 51 предлагает отправиться в виртуальную экскурсию по зоне отчуждения.