Следователи призвали красноярцев внимательнее выбирать нянь для детей

Источник: РИА "Новости"

Красноярские следователи рассказали, на что родителям стоит в первую очередь обратить внимание при выборе няни для присмотра за ребенком. Сегодня в ведомстве отчитались, что за последние 3 года в Красноярском крае не регистрировались факты жестокого обращения нянь с детьми, но в других регионах России такие преступления выявляются систематически.

Следователи уверены, что это происходит из-за отсутствия у воспитателей профильного образования и опыта работы с детьми. Нередко кандидаты не проходят соответствующие проверки, том числе психологическое тестирование. Иногда к работе и вовсе допускают тех, кто ранее уже преступал закон.

«Зачастую родители нанимают на работу по уходу за ребенком тех, кто нелегально занимается предоставлением таких услуг. При этом нередко родители самостоятельно разбираются со случаями применения нянями насилия к детям и увольняют недобросовестных воспитателей, не обращаясь в правоохранительные органы. ГСУ СК по Красноярскому краю призывает жителей края быть внимательными и ответственными при выборе лиц, которым планируется доверить ребенка. В случае выявления ненадлежащего оказания услуг няней и фактов жестокого обращения с детьми необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», — призвали в управлении.