Мэрия: дороги Владивостока обработали реагентом ещё до начала снега
Самое страшное началось, считают в администрации, когда все одномоментно выехали с работы.
Самое страшное началось, считают в администрации, когда все одномоментно выехали с работы.
Исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов поручил усилить взаимодействие всех служб во время снегопада.
В понедельник, 20 ноября, в городской администрации состоялось заседание штаба по ликвидации последствий снегопада. Специалисты проанализировали работу и взаимодействие всех городских служб во время непогоды — дорожных, служб ЖКХ, ГИБДД, МЧС.
Во время встречи эксперты отметили, что все службы работали в усиленном режиме, однако необходимо усилить их взаимодействие. Алексей Литвинов согласился с тем, что прошедший снегопад выявил слабое взаимодействие между дорожными службами и ГИБДД и дал поручение отработать схему работы на случай очередного циклона. Главная задача, считает глава города, оперативно оформлять ДТП и обеспечивать проезд спецтехники для очистки и обработки противогололёдными реагентами проблемных участков дорог.
«Однако, после 16 часов, когда горожане, увидев усиление осадков, одномоментно выехали с работы на дороги и влились в уже образовавшиеся транспортные заторы, движение автотранспорта, в том числе и коммунальной техники, остановилось. Летняя резина на многих автотранспортных средствах спровоцировала аварии, которые усугубили транспортные заторы и блокировали основные дорожные артерии. Участники аварий не разъезжались, дожидаясь оформления ДТП», — говорится в сообщении администрации.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что чиновники администрации Владивостока наказаны за неудовлетворительную работу по борьбе с последствиями снегопада, который обрушился на город в минувшую пятницу, 17 ноября. Мэрия пофамильно перечислила всех, кто понёс наказание за снежное фиаско.
К слову, пятничный снегопад шокировал даже главного синоптика региона Бориса Кубая. Он очень удивился тому, что творилось во Владивостоке. Начальник Примгидромета выразил надежду, что к следующему удару стихии, который предстоит на предстоящих выходных, город успеет подготовиться.