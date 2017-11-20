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10:27 (мск), источник: Восток Медиа

Мэрия: дороги Владивостока обработали реагентом ещё до начала снега

Самое страшное началось, считают в администрации, когда все одномоментно выехали с работы.

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Источник: Восток Медиа

Исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов поручил усилить взаимодействие всех служб во время снегопада.

В понедельник, 20 ноября, в городской администрации состоялось заседание штаба по ликвидации последствий снегопада. Специалисты проанализировали работу и взаимодействие всех городских служб во время непогоды — дорожных, служб ЖКХ, ГИБДД, МЧС.

Во время встречи эксперты отметили, что все службы работали в усиленном режиме, однако необходимо усилить их взаимодействие. Алексей Литвинов согласился с тем, что прошедший снегопад выявил слабое взаимодействие между дорожными службами и ГИБДД и дал поручение отработать схему работы на случай очередного циклона. Главная задача, считает глава города, оперативно оформлять ДТП и обеспечивать проезд спецтехники для очистки и обработки противогололёдными реагентами проблемных участков дорог.

К слову, по данным мэрии, 17 ноября дорожные службы провели предварительную обработку основных дорожных артерий жидким реагентом, снегоуборочная техника вышла на места дислокации во все районы ещё до выпадения первых осадков.

«Однако, после 16 часов, когда горожане, увидев усиление осадков, одномоментно выехали с работы на дороги и влились в уже образовавшиеся транспортные заторы, движение автотранспорта, в том числе и коммунальной техники, остановилось. Летняя резина на многих автотранспортных средствах спровоцировала аварии, которые усугубили транспортные заторы и блокировали основные дорожные артерии. Участники аварий не разъезжались, дожидаясь оформления ДТП», — говорится в сообщении администрации.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что чиновники администрации Владивостока наказаны за неудовлетворительную работу по борьбе с последствиями снегопада, который обрушился на город в минувшую пятницу, 17 ноября. Мэрия пофамильно перечислила всех, кто понёс наказание за снежное фиаско.

К слову, пятничный снегопад шокировал даже главного синоптика региона Бориса Кубая. Он очень удивился тому, что творилось во Владивостоке. Начальник Примгидромета выразил надежду, что к следующему удару стихии, который предстоит на предстоящих выходных, город успеет подготовиться.

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