Из аэропорта Владивосток запустили новый рейс в Бангкок через Харбин

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Новый рейс по маршруту «Владивосток-Харбин-Бангкок» запустили из Международного аэропорта Владивосток, начиная с 19 ноября. Полеты по данному направлению выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Выполнение рейса в зимнем расписании аэропорта запланировано два раза в неделю по средам и воскресеньям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на перевозку до 162 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и бизнес-класса.

С открытием нового маршрута суммарная частота рейсов из Владивостока в Харбин в зимнем сезоне впервые за несколько лет достигла 6 рейсов в неделю. При этом харбинское направление из Владивостока обслуживают сразу три авиакомпании — «Аврора», «Уральские Авиалинии» и China Southern Airlines.