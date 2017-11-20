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10:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Из аэропорта Владивосток запустили новый рейс в Бангкок через Харбин

Полеты начали выполняться с 19 ноября, два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Новый рейс по маршруту «Владивосток-Харбин-Бангкок» запустили из Международного аэропорта Владивосток, начиная с 19 ноября. Полеты по данному направлению выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Выполнение рейса в зимнем расписании аэропорта запланировано два раза в неделю по средам и воскресеньям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на перевозку до 162 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и бизнес-класса.

С открытием нового маршрута суммарная частота рейсов из Владивостока в Харбин в зимнем сезоне впервые за несколько лет достигла 6 рейсов в неделю. При этом харбинское направление из Владивостока обслуживают сразу три авиакомпании — «Аврора», «Уральские Авиалинии» и China Southern Airlines.

Также благодаря новому рейсу авиакомпании «Уральские Авиалинии» в текущем сезоне значительно увеличится количество регулярных рейсов в Бангкок. Общее число вылетов на направлении достигнет шести в неделю. Увеличение провозных емкостей обусловлено ростом привлекательности Владивостока для туристов из северо-восточных провинций Китая, а также усилением спроса на поездки в Китай и Таиланд со стороны населения Приморья.

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