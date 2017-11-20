Из аэропорта Владивосток запустили новый рейс в Бангкок через Харбин
Полеты начали выполняться с 19 ноября, два раза в неделю по средам и воскресеньям.
Полеты начали выполняться с 19 ноября, два раза в неделю по средам и воскресеньям.
Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.
Новый рейс по маршруту «Владивосток-Харбин-Бангкок» запустили из Международного аэропорта Владивосток, начиная с 19 ноября. Полеты по данному направлению выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Выполнение рейса в зимнем расписании аэропорта запланировано два раза в неделю по средам и воскресеньям, сообщили ИА PrimaMedia в
На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на перевозку до 162 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и
С открытием нового маршрута суммарная частота рейсов из Владивостока в Харбин в зимнем сезоне впервые за несколько лет достигла 6 рейсов в неделю. При этом харбинское направление из Владивостока обслуживают сразу три авиакомпании — «Аврора», «Уральские Авиалинии» и China Southern Airlines.
Также благодаря новому рейсу авиакомпании «Уральские Авиалинии» в текущем сезоне значительно увеличится количество регулярных рейсов в Бангкок. Общее число вылетов на направлении достигнет шести в неделю. Увеличение провозных емкостей обусловлено ростом привлекательности Владивостока для туристов из