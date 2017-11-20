Волгоградский студент получил триста тысяч рублей за свой 3D-принтер

С 11 по 17 ноября студенты, молодые ученые со своими проектами могли идеи до инвесторов и компетентного жюри.

Защита от хакерских атак, робототехническая платформа «Flower» для агроэкологического мониторинга, мобильное приложение для изучения английского языка, походные фильтры для очистки воды робототехника для сбивания сосулек с крыш домов — вот лишь малая часть проектов, которые были представлены на суд жюри, а также бизнесменов региона.