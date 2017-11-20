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10:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградский студент получил триста тысяч рублей за свой 3D-принтер

В ВолГТУ подвели итоги Стартап-школы, которую университет провел совместно с Волгоградским областным бизнес-инкубатором, Университетом ИТМО и администрацией региона.

С 11 по 17 ноября студенты, молодые ученые со своими проектами могли идеи до инвесторов и компетентного жюри.

Защита от хакерских атак, робототехническая платформа «Flower» для агроэкологического мониторинга, мобильное приложение для изучения английского языка, походные фильтры для очистки воды робототехника для сбивания сосулек с крыш домов — вот лишь малая часть проектов, которые были представлены на суд жюри, а также бизнесменов региона.

По итогам первый приз и 300 тысяч рублей получил проект магистранта 1 курса факультета технологии конструкционных материалов ВолгГТУ Сергея Кузнецова «3D-принтер Borderline». 3 проекта получили по 200 тысяч и 6 проектов — по 100 тысяч рублей.

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