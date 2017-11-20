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10:42 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

21 ноября в ряде домов Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 20 ноября). 21 ноября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в зданиях Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 отключение запланировано в Вахитовском районе по адресам: ул. Курашова, 30, 32, 34.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Кировском районе по адресам: ул. Приволжская, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Дубравная, 15 (детский сад № 396), 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в; ул. Сайдашева, 15, 17, 19, 25, 26, 30, 33, 35/1, 39, 41; ул. Яшляр, 3, 6, 7, 8, 9, 11.

В это же время отключение запланировано в поселке Кукушкино по улицам: Загородная, Параллельно-Кисловодская, Параллельно-Прогонная, Парниковая, Поперечно-Прогонная, Прогонная.

С 9.00 до 18.00 без света останутся жители поселка Карьер Советского района по адресам: ул. Агрызская, ул. Карьерная, ул. Переселенческая, ул. Песочная, ул. Фигурная, ул. Ягодная, 4а, 6д, 8а-8л, 10а, 16а.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Приволжского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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