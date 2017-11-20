Количество волгоградцев, желающих получить значок ГТО, растёт
Общественная палата Волгоградской области заслушала ход реализации Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Общественная палата Волгоградской области заслушала ход реализации Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В заседании профильной комиссии, вместе с общественниками, участвовали депутаты, врачи, спортивные работники, представители исполнительной власти.
Начальник отдела обспорткомитета Алина Дёмина констатировала, что количество участников различных спартакиад, которые хотят сдать нормативы ГТО и получить соответствующую отметку (специальный значок), в Волгоградской области растет. Комплекс ГТО реализуется в Волгоградской области с 2015 года. В 2016 году были проведены два масштабных фестиваля, летнего и зимнего комплекса ГТО. Эти два года нормы выполняли только обучающиеся образовательных учреждений (дети 11−15 лет), а с 2017 года выполнять нормативы комплекса ГТО имеют право все возрастные категории.
По информации Алины Дёминой, в настоящее время на территории Волгоградской области действуют 44 муниципальных центра тестирования и один региональный, где все желающие могут сдать озвученные нормативы.
Участники заседания отметили, что, несмотря на положительную динамику, информация о центрах тестирования должна быть более широко освещена в СМИ, чтобы любой житель Волгоградской области имел возможность посетить такой центр.