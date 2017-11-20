Количество волгоградцев, желающих получить значок ГТО, растёт

Начальник отдела обспорткомитета Алина Дёмина констатировала, что количество участников различных спартакиад, которые хотят сдать нормативы ГТО и получить соответствующую отметку (специальный значок), в Волгоградской области растет. Комплекс ГТО реализуется в Волгоградской области с 2015 года. В 2016 году были проведены два масштабных фестиваля, летнего и зимнего комплекса ГТО. Эти два года нормы выполняли только обучающиеся образовательных учреждений (дети 11−15 лет), а с 2017 года выполнять нормативы комплекса ГТО имеют право все возрастные категории.