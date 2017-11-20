Опасная зона: 10 признаков необходимости сменить работу
Работа, при которой вы тратите все заработанное на лечение или растите обделенных вниманием детей, вряд ли принесет вам истинное счастье в долгосрочной перспективе.
Работа, при которой вы тратите все заработанное на лечение или растите обделенных вниманием детей, вряд ли принесет вам истинное счастье в долгосрочной перспективе.
Сегодня на работе вы дошли до точки кипения, чувствуете несправедливость по отношению к вам со стороны начальства? Или провалили проект, ловите осуждающие взгляды коллег и хотели бы больше никогда не открывать дверь офиса? Такие моменты бывают, и не обязательно, что они станут концом вашей карьеры на этом месте. Возможно, это временные трудности, вам просто нужно выдохнуть и посвятить пару недель отпуску, чтобы переключиться с негативной волны. С другой стороны, бывают ситуации, когда второй шанс работе давать не стоит и настало время пойти дальше. Мы рассказываем о 10-ти распространенных ситуациях, когда стоит задуматься о смене работы. Дополнительный бонус — уровень токсичности каждой из них по 10-бальной шкале. Максимальное количество баллов говорит о том, что делать вам на этом рабочем месте больше нечего!
1. Боязнь работы
Вы ложитесь спать, опасаясь наступления завтрашнего дня. С содроганием думаете о критике начальства, невыполненном задании, штрафах и, возможно, даже увольнении. Не можете уснуть много часов.
Токсичность: 8 баллов.
Решение: возможно ваш страх от того, что вы замахнулись на работу, которая вам не по плечу, и вы объективно не справляетесь. Тогда стоит присмотреться к другому месту. Если же ваши страхи возникли на пустом месте, попробуйте оценить, что вы делаете действительно хорошо, почему руководство вас ценит (ведь до сих пор не уволили!). Напоминание самому себе о своих заслугах и сильных сторонах поможет обрести уверенность и взглянуть на ситуацию шире.
2. Скука
На работе вы больше «просиживаете штаны», листаете Facebook или прокручиваете Youtube. Скука — показатель того, что в этом офисе вы только растрачиваете свою жизнь.
Токсичность: 5 баллов.
Решение: проявите инициативу, подумайте, есть ли в компании проекты, которые вам интересны. Увольняться не стоит, оглядитесь для начала по сторонам: возможно, вы давно хотели перейти в соседний отдел, или готовится к запуску новый проект, которым вы хотели бы заняться, или, может быть, ваш руководитель идет на повышение и перед вами открываются новые перспективы. Если же ситуация как в пустыне Сахара — меняйте работу.
3. Вы слишком часто жалуетесь
На работе мы проводим 80% своего времени, и от того, в какие эмоциональные цвета окрашено это время, зависит общий уровень самочувствия. Если вы постоянно жалуетесь на сотрудников, начальство, свое рабочее место, свои проекты — вы на ложном пути.
Токсичность: 6 баллов.
Решение: не спешите увольняться сразу, но подумайте, почему вас так многое беспокоит и раздражает. Есть ли возможность
4. Вас привлекают другие компании
Вы уверены, что
Токсичность: 7 баллов.
Решение: не стоит переходить абы куда, нужно четко выстраивать свою карьерную стратегию, видеть не только конечную цель, но и промежуточные — этапы, которые помогут вам стать ближе к основной цели. Начните с оценки своих сильных сторон, выделите зоны роста. Можно уже сейчас начать ходить на курсы языка или программирования — чтобы сразу шагнуть на ступеньку выше на новом рабочем месте и не заскучать.
5. Вы мало времени уделяете семье
Бывает, что когда вы запускаете новый проект, ваши дети не видят вас по несколько дней. Но если вы срываетесь на них
Токсичность: крайне токсичный признак. 10 баллов.
Решение: попробуйте пересмотреть свой график. Но если работа вас не отпускает — она того не стоит.
6. Работа вредит здоровью
Токсичность: ни одна работа не стоит таких жертв, поверьте. Токсичность зашкаливает, 10 баллов.
Решение: как правило, психосоматические проявления часто являются следствием высокого уровня стресса на работе. Возьмите отпуск, займитесь своим здоровьем, попробуйте поменять свое отношение к работе. Если ситуация не улучшится — пишите заявление об увольнении.
7. Негативная рабочая среда
Коллеги постоянно жалуются, а ваш босс недоволен всем вокруг. Не стоит окружать себя негативом, особенно если вы эмоциональный и восприимчивый человек. Такое окружение существенно снижает уровень VQ (коэффициент жизненной энергии), вызывает апатию и безразличие.
Токсичность: 10 баллов.
Решение: увольняйтесь.
8. Вам сложно высказывать свое мнение по рабочим вопросам
Свобода выражать открыто свои мысли — один из ключевых показателей лояльной среды. Если этого нет — повод задуматься: «А что, собственно говоря, я тут делаю?».
Токсичность: 9 баллов.
Решение: репрессивную среду не стоит терпеть. Скорее всего, лучше поменять компанию.
9. Вы оправдываете свою работу
«Босс невыносимый, зато обеды оплачивают». «Мои коллеги сплетники, но, по крайней мере, есть медстраховка». Вы оправдываете работу, но в глубине души знаете, что минусы перевешивают плюсы. В психологии это называют «комплекс жертвы»: человек оправдывает свое бездействия на первый взгляд объективными причинами, выставляя себя жертвой обстоятельств. Такая позиция часто приводит к состоянию депрессии.
Токсичность: 10 баллов.
Решение: Если объективно негативных сторон больше — уходите. Помните, всегда можно найти работу, которая предложит больше положительных, чем отрицательных моментов.
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Итак, посмотрите на эти пункты. Даже если вам подходят почти все тезисы, не спешите принимать решение о смене работы. Поговорите с начальником — конструктивный разговор о том, что вас не устраивает, внесет ясности. Но подготовьтесь: не стоит высказывать свои претензии категорично. Если вы кипите от недовольства, хотите ставить ультиматумы — «или будет
В любом случае, работа не стоит того, чтобы рисковать здоровьем и благополучием семьи (пункты 5 и 6). Поверьте, работа, при которой вы тратите все заработанное на лечение или растите обделенных вниманием детей, вряд ли принесет вам истинное счастье в долгосрочной перспективе.