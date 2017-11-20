Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Ах, какие ножки: Климова в стиле Монро затмила Джоли - поклонники
Миронов о том зачем Собчак назвала Крым украинским
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
10Самые дорогие в мире картины
10:48 (мск), источник: Интерфакс

Лондон переведет часть автобусов на кофейное биотопливо

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Транспортное управление Лондона (TfL) начиная с понедельника переведет часть городских автобусов на биодизельное топливо, изготовленное из спитого кофе, сообщает «Би-би-си».

Источник: Reuters

Британские власти все чаще используют биотопливо, чтобы снизить загрязнение воздуха. Однако впервые Лондон найдет применение на транспорте кофейным отходам, которые столица производит в избытке.

Читайте также
Пластиковое загрязнение планеты. Есть ли жизнь без пластика?

Британский стартап Bio-bean, созданный предпринимателем Артуром Кеем, перерабатывает кофейную гущу промышленным способом и продает свою продукцию британским компаниям, которые используют ее для отопления зданий, а также в качестве топлива для автомобилей.

По данным Bio-bean, лондонцы ежегодно создают 200 тыс. тонн кофейных отходов, при этом каждая тонна кофейных отходов позволяет сократить выбросы углекислого газа на 6,8 тонны.

Для того чтобы обеспечить топливом один лондонский автобус, жителям и гостям столицы необходимо выпивать 2,55 млн чашек в год.

В Bio-bean работает крупнейший землевладелец Великобритании и один самых богатых людей страны — герцог Вестминстерский Хью Ричард Луис Гросвенор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Сенатор предложил запретить пропаганду криминальной субкультуры
В Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек
Американским военным в Японии запретили употреблять алкоголь
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь