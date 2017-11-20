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10:38 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

21 ноября в части домов Кировского и Московского районов Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 20 ноября). 21 ноября в части домов Кировского и Московского районов Казани будет прекращено водоснабжение и понижено давление воды. Это связано с работами по подключению водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 21 ноября до 9.00 23 ноября воды не будет в Кировском и Московском районах по адресам:
ул. Восстания, 82а, 86, 86а, 87, 88, 89, 90, 90а, 90б, 91, 92, 92а, 93, 93а, 98, 99а, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 108а, 108б, 110, 111, 117, 119, 121;
ул. Окольная, 10 (Республиканская клиническая инфекционная больница), 17, 17а, 17 В, 23, 25 (школа-интернат № 7), 25б, 25б/1;
ул. Ш. Усманова, 37, 37а.

Также будет понижено давление воды до 1,5 атмосферы (уровень 2 этажа) по адресам:
ул.10-я Союзная;
ул. 40 лет Октября;
ул. Академика Королева, 10−30, 21−45;
ул. Блюхера, 82, 84;
ул. Болотникова, 13−35а;
ул. Воровского, 21, 23, 25;
ул. Восстания, 42/187−84, 47/185−83;
ул. Восход, 11−43, 16−38;
ул. Гагарина, 26б/195−56, 103−121;
ул. Глазовская;
ул. Городская,
Горьковское шоссе, 2−30б, 11−49в;
ул. Декабристов, 179/2−187, 203, 205;
ул. Исаева;
ул. Лазарева, 2;
ул. Маршрутная;
ул. Можайского;
ул. Мухамедьярова;
ул. Ново-Светлая;
ул. Окольная, 1, 3, 5, 9, 15, 15/2, 16;
ул. А. Пархоменко;
ул. Самарская;
ул. Светлая;
ул. Серова, 3−15;
ул. Солнечная;
ул. Телецентра;
ул. Х. Туфана, 17−25, 20−30;
ул. Ш. Усманова;
ул. Фрунзе, 1, 1б, 3, 3а, 5;
ул. Энергетиков, 2/3, 4, 6;
ул. Юбилейная.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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