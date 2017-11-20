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Нижегородцев предупредили о кратковременных отключениях ТВ-сигнала. Об этом жителей региона предупреждает филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Перебои в работе будут связаны с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород».

До 14:00 планируются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов «Первый канал», «НТВ», «Россия-1», «Россия-К», «Петербург-5 канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «ННТВ», «СТС», «ТНТ», «Волга», «Домашний», «РЕН ТВ», «Ю», «ТВ 3», «Звезда», «Disney», «Че», «ТНТ4», «Пятница»; с 07:30 до 09:00 (МСК) — аналогового канала «Россия-24».

Также 20 ноября планируется прекращение вещания радиостанций «Радио Маяк», «Радио России», «Вести FM», «Серебряный дождь», «Радио Рекорд», «Радио Рандеву», «Радио Дача», «Love radio», «Ретро FM», «Бизнес FM», «NN-radio», «Авторадио», «Наше радио», «DFM».