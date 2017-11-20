СКР раскрыл детали ареста главы посёлка Лазарев
По версии следствия, Анна Лебедь за взятку предоставила знакомой социальное жильё.
По версии следствия, Анна Лебедь за взятку предоставила знакомой социальное жильё.
В региональном управлении СК РФ официально назвали причины задержания 38-летней Анны Лебедь, главы городского поселения Лазарев Николаевского района Хабаровского края. Как ранее сообщали ИА «Хабаровский край сегодня», чиновницу муниципалитета отправили под домашний арест.
— Женщина обвиняется в получении взятки, — отметили в СКР. — По версии следствия, преступление произошло в ноябре 2015 года. Как отмечают в ведомстве, Анна Лебедь будучи должностным лицом, за «значительную сумму» предоставила по договору социального найма квартиру жительнице поселка, которая не имела права на получение данного жилья. — Женщина со следствием не сотрудничает, вину не признает, — заявляют в СКР.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.