СКР раскрыл детали ареста главы посёлка Лазарев

— Женщина обвиняется в получении взятки, — отметили в СКР. — По версии следствия, преступление произошло в ноябре 2015 года. Как отмечают в ведомстве, Анна Лебедь будучи должностным лицом, за «значительную сумму» предоставила по договору социального найма квартиру жительнице поселка, которая не имела права на получение данного жилья. — Женщина со следствием не сотрудничает, вину не признает, — заявляют в СКР.