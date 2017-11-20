Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
В США умер известный серийный убийца Чарльз Мэнсон
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
"Топите дровами": в Сети высмеяли требования Литвы к «Газпрому»
Отказ Ефремова ехать в Крым вызвал реакцию в Сети
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
СМИ: На 48-м году жизни скончался актёр «Морских дьяволов»
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Скончался Михаил Задорнов
10:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

СКР раскрыл детали ареста главы посёлка Лазарев

По версии следствия, Анна Лебедь за взятку предоставила знакомой социальное жильё.

Источник: РИА "Новости"

В региональном управлении СК РФ официально назвали причины задержания 38-летней Анны Лебедь, главы городского поселения Лазарев Николаевского района Хабаровского края. Как ранее сообщали ИА «Хабаровский край сегодня», чиновницу муниципалитета отправили под домашний арест.

— Женщина обвиняется в получении взятки, — отметили в СКР. — По версии следствия, преступление произошло в ноябре 2015 года. Как отмечают в ведомстве, Анна Лебедь будучи должностным лицом, за «значительную сумму» предоставила по договору социального найма квартиру жительнице поселка, которая не имела права на получение данного жилья. — Женщина со следствием не сотрудничает, вину не признает, — заявляют в СКР.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СКР раскрыл детали ареста главы посёлка Лазарев
Раздел имущества при разводе могут упростить
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Сенатор предложил запретить пропаганду криминальной субкультуры
В Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек
Американским военным в Японии запретили употреблять алкоголь
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь