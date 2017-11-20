Житель Иркутска выиграл в лотерее 1,6 млн рублей

Источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска выиграл 1,6 млн рублей в лотерее «Гослото «7 из 49» 16 ноября. Мужчина сделал развернутую ставку (отметил в билете 10 чисел) и угадал пять чисел из семи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт «Столото».

Распределительный 6167-й тираж «Гослото «7 из 49» состоялся в Москве вечером 16 ноября. На него участники купили более 722,8 тысячи билетов и выбрали 1,3 млн комбинаций. Лототрон выдал семь номеров: 13, 37, 48, 47, 5, 39 и 14. Выиграли все, у кого в билете совпали от трех чисел, в их числе и житель Иркутска, который забрал 1,6 млн рублей.

«Главным победителем розыгрыша стал участник из Сургута, который угадал шесть чисел, его выигрыш составил 32,4 млн рублей», — говорится в сообщении.