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10:47 (мск), источник: Вести Иркутск

К выставке «Эхо 90-х» готовятся в краеведческом музее Иркутска

Кому сыграть в «Dendy» под «Руки вверх», а кому малиновый пиджак примерить. В краеведческом музее Иркутска готовятся к выставке «Эхо 90-х».

Кому сыграть в «Dendy» под «Руки вверх», а кому малиновый пиджак примерить. В краеведческом музее Иркутска готовятся к выставке «Эхо 90-х».

На ней будут экспонаты тех лет — от первых мобильных телефонов до ваучеров. Всего более полутысячи предметов — символов эпохи. Часть нашли в фондах музея, часть — принесли сами иркутяне. В интерактивной комнате можно послушать музыку на кассетах, скрестить джойстики культовых игровых консолей — «Sega» и «Dendy», посмотреть фильмы на видеомагнитофоне. А ещё — увидеть работы иркутского фотографа Анатолия БЫзова, иллюстрирующие жизнь иркутян в 90-е годы прошлого века. Экспозиция откроется 22 ноября в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея.

— Здесь каждый найдёт какой-то предмет, который у него был, вызвать ностальгию. Повспоминать и показать нашему поколению новому, как это было: как люди одевались, чем занимались, — говорит научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея Светлана Мутина.

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