К выставке «Эхо 90-х» готовятся в краеведческом музее Иркутска

Кому сыграть в «Dendy» под «Руки вверх», а кому малиновый пиджак примерить. В краеведческом музее Иркутска готовятся к выставке «Эхо 90-х».

На ней будут экспонаты тех лет — от первых мобильных телефонов до ваучеров. Всего более полутысячи предметов — символов эпохи. Часть нашли в фондах музея, часть — принесли сами иркутяне. В интерактивной комнате можно послушать музыку на кассетах, скрестить джойстики культовых игровых консолей — «Sega» и «Dendy», посмотреть фильмы на видеомагнитофоне. А ещё — увидеть работы иркутского фотографа Анатолия БЫзова, иллюстрирующие жизнь иркутян в 90-е годы прошлого века. Экспозиция откроется 22 ноября в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея.