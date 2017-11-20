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10:37 (мск), источник: VN.ru

Пожарных наградят за спасение с кухни жителя Коченево

За спасение человека из горящей квартиры, оказанную первую помощь и оперативную ликвидацию возгорания сотрудники пожарно-спасательной части Коченево Новосибирской области будут представлены к медали «За отвагу на пожаре».

Первый звонок о возгорании в квартире жилого дома поселка Коченево поступил в 19 часов 17 минут вчера, 19 ноября. Еще на подъезде к месту вызова пожарные увидели, что из окна дома идут клубы черного дыма, у подъезда столпились жильцы. Кто-то из них сообщил, что в квартире, из которой идет дым, возможно, находится человек.

Незамедлительно пожарные — Владимир Скорин, Никита Кугаевский и Александр Чернов — пошли в разведку и на поиск людей. Начальник караула предупредил ребят о повышенной опасности. Неизвестно, что может находиться в очаге пожара: спасателям часто приходиться эвакуировать газовые баллоны, которые под воздействием высокой температуры могут в любой момент взорваться.

Как только пожарные вскрыли дверь, навстречу им хлынул черный дым, заполнявший всю квартиру. Подсвечивая фонарями, сотрудники МЧС практически на ощупь искали человека. На кухне они обнаружили хозяина, он был в полубессознательном состоянии, так как сильно надышался дымом и получил ожоги. Огнеборцы надели на мужчину спасательный капюшон и вынесли на свежий воздух. До прибытия скорой помощи пострадавшему успешно провели сердечно-легочную реанимацию. Только благодаря оперативности и профессионализму пожарных мужчина остался жив. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Затем сотрудники пожарно-спасательной части вернулись в квартиру, сбили пламя и за 8 минут полностью ликвидировали возгорание, предотвратив переход огня в соседние помещения. Затем из подъезда удалили дым. Причина пожара устанавливается.

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