Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В России могут ввести налог на смерть
Елена Летучая в леопардовой шубе прогулялась по Парижу
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
"Топите дровами": в Сети высмеяли требования Литвы к «Газпрому»
Отказ Ефремова ехать в Крым вызвал реакцию в Сети
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Елена Летучая в леопардовой шубе прогулялась по Парижу
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Скончался Михаил Задорнов
10:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Фильм об Александре Пассаре сняли в Хабаровске

Видеоролик содержит воспоминания самого разведчика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очередной ролик о Великой Отечественной войне, о герое-дальневосточнике и его подвигах сняли в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в рамках патриотического проекта «Медальон» удалось создать уже четвертую подобную картину, созданием которой занимаются клуб военно-исторической реконструкции «Амурский рубеж» и центр патриотического воспитания.

Как уточняют сами участники проекта, съемки таких небольших роликов очень кропотливое дело. Но в результате получается донести даже в короткометражке основную идею ролика и проекта в целом.

В этот раз героем фильма стал разведчик Александр Пассар, который был призван на фронт Великой Отечественной войны. Дальневосточник был главой разведгруппы, доставлял командованию вражеские документы и обучал молодых разведчиков. За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший сержант был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Ему были также вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

 — В этих небольших роликах мы знакомим людей с героями-дальневосточниками, рассказываем их истории и подвиги. Например, в дальнейшем команда очень хотела бы снять фильм о лейтенанте Орлове. В Хабаровске этим именем даже названа улица, но мало кто что-нибудь знает о нем, — рассказывает главный специалист МАУ «Центр патриотического воспитания» Дария Королькова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СКР раскрыл детали ареста главы посёлка Лазарев
Раздел имущества при разводе могут упростить
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Сенатор предложил запретить пропаганду криминальной субкультуры
В Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек
Американским военным в Японии запретили употреблять алкоголь
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь