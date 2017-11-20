Фильм об Александре Пассаре сняли в Хабаровске
Видеоролик содержит воспоминания самого разведчика.
Видеоролик содержит воспоминания самого разведчика.
Очередной ролик о Великой Отечественной войне, о
Как уточняют сами участники проекта, съемки таких небольших роликов очень кропотливое дело. Но в результате получается донести даже в короткометражке основную идею ролика и проекта в целом.
В этот раз героем фильма стал разведчик Александр Пассар, который был призван на фронт Великой Отечественной войны. Дальневосточник был главой разведгруппы, доставлял командованию вражеские документы и обучал молодых разведчиков. За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший сержант был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Ему были также вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
— В этих небольших роликах мы знакомим людей с