Фильм об Александре Пассаре сняли в Хабаровске

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Очередной ролик о Великой Отечественной войне, о герое-дальневосточнике и его подвигах сняли в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в рамках патриотического проекта «Медальон» удалось создать уже четвертую подобную картину, созданием которой занимаются клуб военно-исторической реконструкции «Амурский рубеж» и центр патриотического воспитания.

Как уточняют сами участники проекта, съемки таких небольших роликов очень кропотливое дело. Но в результате получается донести даже в короткометражке основную идею ролика и проекта в целом.

В этот раз героем фильма стал разведчик Александр Пассар, который был призван на фронт Великой Отечественной войны. Дальневосточник был главой разведгруппы, доставлял командованию вражеские документы и обучал молодых разведчиков. За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший сержант был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Ему были также вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».