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11:30 (мск), источник: ЕАН

Жители Екатеринбурга жалуются на скользкие дороги

Екатеринбуржцы жалуются на скользкие дороги и возмущаются, что не чистят даже центральные улицы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 45% 762 мм рт. ст. 5 м/с

На Вайнера у пешеходов разъезжаются ноги, пишут пользователи сети Facebook. Особенно скользко ночью и по утрам.

В пресс‑службе мэрии Екатеринбурга сообщают, что сейчас проводятся необходимые меры по устранению гололедицы. Все должностные лица дорожно‑эксплуатационных управлений контролируют процесс. Дороги посыпают противогололедным материалом, тротуары — мелкофракционным щебнем.

В горздраве всплеска травматизма по причине гололедицы пока не отмечают, заявляя, что ситуация такая же, как и год назад. Особенной активности в травмпунктах нет. Скользко не только на тротуарах, но и на дорогах.

Свердловские спасатели открыли «горячую» линию для водителей. По телефону 262−99−99 автолюбители могут получить информацию о неблагоприятных погодных условиях и заторах на дорогах. Екатерина Землянская.

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