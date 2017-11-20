Жители Екатеринбурга жалуются на скользкие дороги
Екатеринбуржцы жалуются на скользкие дороги и возмущаются, что не чистят даже центральные улицы.
Екатеринбуржцы жалуются на скользкие дороги и возмущаются, что не чистят даже центральные улицы.
На Вайнера у пешеходов разъезжаются ноги, пишут пользователи сети Facebook. Особенно скользко ночью и по утрам.
В пресс‑службе мэрии Екатеринбурга сообщают, что сейчас проводятся необходимые меры по устранению гололедицы. Все должностные лица дорожно‑эксплуатационных управлений контролируют процесс. Дороги посыпают противогололедным материалом, тротуары — мелкофракционным щебнем.
В горздраве всплеска травматизма по причине гололедицы пока не отмечают, заявляя, что ситуация такая же, как и год назад. Особенной активности в травмпунктах нет. Скользко не только на тротуарах, но и на дорогах.
Свердловские спасатели открыли «горячую» линию для водителей. По телефону 262−99−99 автолюбители могут получить информацию о неблагоприятных погодных условиях и заторах на дорогах. Екатерина Землянская.