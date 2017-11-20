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11:33 (мск), источник: Apiural.ru

Житель Среднеуральска отдал на заправке свой автомобиль судебным приставам

Мужчина задолжал банку 45 тысяч рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Житель Среднеуральска за долги перед банком лишился автомобиля. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

«Форд Фокус» был арестован судебными приставами Верхнепышминского районного отдела УФССП России по Свердловской области.

Решением суда мужчина должен выплатить банку-взыскателю долг в размере более 45 тысяч рублей, госпошлину порядка 1,5 тысяч рублей. Взыскание было обращено на автомобиль, принадлежащий должнику.

Продолжительное время неплательщик скрывался от судебных приставов. 13 ноября в Верхнепышминский районный отдел судебных приставов поступило сообщение, что разыскиваемый автомобиль движется в сторону заправки.

Приставы незамедлительно отреагировали на поступившую информацию и выехали для совершения исполнительных действий. На заправочной станции судебные приставы-исполнители перекрыли выезд должнику и вручили ему требование об исполнении решения суда. Мужчине не оставалось ничего, как в добровольном порядке представить приставам свою машину для совершения исполнительных действий. В присутствии понятых был составлен акт описи (ареста) автомобиля, который передан на ответственное хранение представителю банка.

Через несколько дней мужчина выплатил долг в полном размере и вернул свой автомобиль. Требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.

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