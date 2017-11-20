Житель Среднеуральска отдал на заправке свой автомобиль судебным приставам
Мужчина задолжал банку 45 тысяч рублей.
Мужчина задолжал банку 45 тысяч рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Житель Среднеуральска за долги перед банком лишился автомобиля. Об этом АПИ сообщили в
«Форд Фокус» был арестован судебными приставами Верхнепышминского районного отдела УФССП России по Свердловской области.
Решением суда мужчина должен выплатить
Продолжительное время неплательщик скрывался от судебных приставов. 13 ноября в Верхнепышминский районный отдел судебных приставов поступило сообщение, что разыскиваемый автомобиль движется в сторону заправки.
Приставы незамедлительно отреагировали на поступившую информацию и выехали для совершения исполнительных действий. На заправочной станции судебные
Через несколько дней мужчина выплатил долг в полном размере и вернул свой автомобиль. Требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.