В Красноярском крае стало рождаться меньше внебрачных детей

Источник: Reuters

В 2016 году в Красноярском крае вне зарегистрированного брака родилось 10 396 детей, что на 680 меньше, чем в 2015-м. Об этом Newslab.ru рассказали в Красноярскстате.

Подобная тенденция объясняется, в ряду прочего, общим снижением рождаемости в регионе — всего в 2016 году в крае родилось 39 828 детей, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Чаще всего внебрачные дети рождаются на селе — там их доля от общего количества появившихся на свет в прошлом году составила 37,2%, тогда как в городах их было лишь 23%.

А вот рожать во второй и третий раз стали охотнее — количество таких малышей в общем объеме рождаемости выросло с 59,4% в 2015 году до 60,8% в 2016-м.

Общее же число детей в возрасте до 17 лет в Красноярском крае на начало 2017 года составляло 615 254 человека — это 21,4% от численности населения региона. Больше всего среди них дошкольников «в возрасте до 6 лет) — 276 856 человек. Далее идут те, кому от 7 до 14 лет — их 256 241 человек. Остальные 82 157 красноярских ребенка — от 15 до 17 лет.