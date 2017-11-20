В Челябинске возрождают автобусный маршрут № 34

Все новое — это хорошо забытое старое! Потому нужно сначала отменить, получить маму негатива, а потом вспомнить о прежних схемах. Так же вышло и с челябинским автобусным маршрутом № 34, который связывал исстари северо-запад и Тракторозаводской район Челябинска. Было время, автобусы по этому маршруту ходили до новостроек в Чурилово. А потом маршрут из городской схемы общественного транспорта вычеркнули.