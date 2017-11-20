В Челябинске возрождают автобусный маршрут № 34
Он свяжет
Он свяжет
Все новое — это хорошо забытое старое! Потому нужно сначала отменить, получить маму негатива, а потом вспомнить о прежних схемах. Так же вышло и с челябинским автобусным маршрутом № 34, который связывал исстари
В понедельник, 20 ноября, на аппаратном совещании в мэрии директор ООО «Городской общественный транспорт» Дмитрий Холод заявил, что «тридцатьчетверка» вновь выходит на маршрут. Через весь Тракторозаводской район автобус повезет пассажиров на ЧТЗ и
Кстати, начальник Управления транспорта администрации города Роман Болотом заявил, что в муниципальной маршрутной схеме работает 140 автобусов, а год назад их было 65. На 10 машин парк пополнился в октябре. Это полунизкопольные машины, могут перевозить одновременно 116 пассажиров.