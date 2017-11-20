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11:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске возрождают автобусный маршрут № 34

Он свяжет Северо-Запад и Чурилово.

Все новое — это хорошо забытое старое! Потому нужно сначала отменить, получить маму негатива, а потом вспомнить о прежних схемах. Так же вышло и с челябинским автобусным маршрутом № 34, который связывал исстари северо-запад и Тракторозаводской район Челябинска. Было время, автобусы по этому маршруту ходили до новостроек в Чурилово. А потом маршрут из городской схемы общественного транспорта вычеркнули.

В понедельник, 20 ноября, на аппаратном совещании в мэрии директор ООО «Городской общественный транспорт» Дмитрий Холод заявил, что «тридцатьчетверка» вновь выходит на маршрут. Через весь Тракторозаводской район автобус повезет пассажиров на ЧТЗ и Северо-Запад Челябинска. Автобусы встанут на линию на этой неделе.

Кстати, начальник Управления транспорта администрации города Роман Болотом заявил, что в муниципальной маршрутной схеме работает 140 автобусов, а год назад их было 65. На 10 машин парк пополнился в октябре. Это полунизкопольные машины, могут перевозить одновременно 116 пассажиров.

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