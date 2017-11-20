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11:42 (мск), источник: Деловое сообщество

Оператор безналичной системы оплаты прокомментировал жалобы ростовчан на двойное списание

Это может быть связано с неоднократным прикладыванием карты к валидатору.

20 ноября ряд изданий написали о том, что ростовчанка пожаловалось на то, что валидаторы для безналичной оплаты проезда в городском транспорте снимают лишние средства.

Как рассказали «Ростовскому Городскому Транспорту» в компании ООО «Агентство развития платежных систем» (АРПС), которая занимается развитием системы безналичной оплаты, установить причину такого «списания» можно, если пассажир обратится в Инфоцентр по адресу ул. Социалистическая, 37.

«К нам обращаются пассажиры с жалобами на двойное списание или неработающие карты, но очень часто это происходит именно из-за некорректного использования карты. Если карту очень быстро убрать, не дождавшись зелёного сигнала, то в следующий раз оплата не пройдет, пассажир будет считать, что карта не читается. Если карту приложить и увидеть зелёный сигнал, то оплата прошла. Пассажиры иногда ждут чека или сигнала, валидатор их не выдает, в результате они прикладывают карту второй и третий раз. А валидатор считает это как вторую и третью последовательные оплаты», — рассказали в АРПС.

В АРПС готовы предоставить пассажиру распечатку по карте и выяснить, что именно произошло.

Напомним сигналы валидатора:

Красный — готов к приему оплаты проезда.

Синий — готов к приему оплаты багажа (активируется кнопкой на водительском ридере, действует до первой оплаты картой).

Зеленый — удачная оплата, проход разрешен (загорается кратковременно при удачной оплате).

Красный+синий постоянно светящийся — терминал готов к открытию смены водителем, смена не открыта.

Красный+синий мигающие — закончилась бумага, оплата не принимается, требуется вставить новый рулон чековой ленты.

Красный+зеленый постоянно светящиеся — идет процедура закрытия смены.

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