Оператор безналичной системы оплаты прокомментировал жалобы ростовчан на двойное списание
Это может быть связано с неоднократным прикладыванием карты к валидатору.
Это может быть связано с неоднократным прикладыванием карты к валидатору.
20 ноября ряд изданий написали о том, что ростовчанка пожаловалось на то, что валидаторы для безналичной оплаты проезда в городском транспорте снимают лишние средства.
Как рассказали «Ростовскому Городскому Транспорту» в компании ООО «Агентство развития платежных систем» (АРПС), которая занимается развитием системы безналичной оплаты, установить причину такого «списания» можно, если пассажир обратится в Инфоцентр по адресу ул. Социалистическая, 37.
«К нам обращаются пассажиры с жалобами на двойное списание или неработающие карты, но очень часто это происходит именно
В АРПС готовы предоставить пассажиру распечатку по карте и выяснить, что именно произошло.
Напомним сигналы валидатора:
Красный — готов к приему оплаты проезда.
Синий — готов к приему оплаты багажа (активируется кнопкой на водительском ридере, действует до первой оплаты картой).
Зеленый — удачная оплата, проход разрешен (загорается кратковременно при удачной оплате).
Красный+синий постоянно светящийся — терминал готов к открытию смены водителем, смена не открыта.
Красный+синий мигающие — закончилась бумага, оплата не принимается, требуется вставить новый рулон чековой ленты.
Красный+зеленый постоянно светящиеся — идет процедура закрытия смены.