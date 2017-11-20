Оператор безналичной системы оплаты прокомментировал жалобы ростовчан на двойное списание

«К нам обращаются пассажиры с жалобами на двойное списание или неработающие карты, но очень часто это происходит именно из-за некорректного использования карты. Если карту очень быстро убрать, не дождавшись зелёного сигнала, то в следующий раз оплата не пройдет, пассажир будет считать, что карта не читается. Если карту приложить и увидеть зелёный сигнал, то оплата прошла. Пассажиры иногда ждут чека или сигнала, валидатор их не выдает, в результате они прикладывают карту второй и третий раз. А валидатор считает это как вторую и третью последовательные оплаты», — рассказали в АРПС.