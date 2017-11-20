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11:31 (мск), источник: РИА Крым

В Норвегии нашли ТОП-5 несоответствий в «правде о Крыме»

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Туристы из Норвегии заявили о несоответствии между западным освещением событий в Крыму и реальным положением дел на полуострове. Об этом по итогам поездки в Крым норвежской ежедневной газете Aftenposten заявила жительница Норвегии Кирстен Энгельстад (Kirsten Engelstad), пишет ИноСМИ.

Источник: РИА "Новости"

«Конфликт из-за Крыма гораздо сложнее, чем в нашем одностороннем западном представлении. Неужели мы тоже становимся жертвами пропаганды? И отдаем ли мы себе в этом отчет?», — пишет Кирстен Энгельстад.
Ее поездка в российский Крым состоялась этой осенью. Туристка посетила крымские города, пообщалась с людьми и узнала из первых уст, как местные жители оценивают события весны 2014 года и что они думают о своей жизни сейчас. Во время крымского турне она заметила несколько существенных отличий между происходящим на полуострове и информацией западных СМИ.

Первое, на что она обратила внимание — то, «что преподносится как «российская аннексия» Крыма, местные жители называют «воссоединением с Россией». И люди на полуострове довольны сделанным три года назад выбором. К тому же туристка акцентирует внимание на полярно разную информацию о проведении референдума. В статье она противопоставляет заявлениям НАТО и 100-стран-членов ООН о незаконности референдума аргументы крымских политиков о присутствии международных наблюдателей и соблюдении всех правовых норм.

«По словам крымских политиков, на референдуме присутствовал 151 наблюдатель из 23 стран, а также 1240 наблюдателей из разных организаций Крыма. Их эксперты-юристы ссылаются на статью 138.2 конституции Украины и констатируют, что всенародный референдум, разрыв с Украиной и воссоединение с Россией были легитимными после государственного переворота на Украине», — приводит издание слова туристки.

Впрочем, нет единого мнения на этот счет и среди западных экспертов, отмечает Кирстен Энгельстад. Далеко не все европейцы в «крымском вопросе» разделяют мнение Запада. В пример она приводит выводы норвежского профессора юриспруденции Петера Эребека (Peter Ørebech), который ссылается на 73-ую статью Устава ООН, в которой говорится, что главным принципом международного права является суверенитет народов.

«Профессор считает, что по этой причине народ Крыма должен иметь право самому определять свою судьбу, в том числе, решать, хотят ли жители Крыма жить в независимой стране или же хотят вернуться в Россию, в состав которой они входили до 1954 года. Тогда Крым “отдали” Украине, не поинтересовавшись мнением народа. Политики Крыма утверждают, что право народа на самоопределение закреплено в статье 1 Устава ООН и подтверждено в других международных договорах»
Энгельстад

Особый акцент жительница Норвегии делает на подаче информации об энергоблокаде полуострова. По утверждениям Запада, полное прекращение подачи электроэнергии всему населению Крыма, а это порядка 2,5 млн человек, «было вполне приемлемой реакцией» на прекращение со стороны России поставок газа на Украину, заявляет Энгельстад. Вместе с тем жительница Норвегии замечает несоответствие этой версии официальным заявлениям украинских властей.

«Министр энергетики Украины Владимир Демчишин еще 23 марта 2015 года заявил, что страна прекратит покупать российский газ с 1 апреля 2015 года, потому что больше в нем не нуждается. Что случилось бы, если бы какая-то страна в разгар зимы прекратила поставлять электроэнергию половине населения Норвегии? В Крыму все это привело к тому, что у жителей полуострова, благодаря найденным импровизированным решениям, электричество было всего лишь несколько часов в сутки в течение нескольких зимних месяцев», — приводит выводы Энгельстад норвежское издание.

Еще одно разоблачение касалось якобы имевшего место в Крыму преследования по национальному признаку.

В частности, громкие приговоры и аресты крымских татар, обвиняемых в террористической деятельности и планировании терактов, «Хельсинкский комитет и западные СМИ преподносят как примеры преследования русскими крымско-татарского меньшинства». Вместе с тем никакого угнетения крымских татар на самом деле на полуострове нет, западные издания в искаженном свете преподносят действия радикальных исламистов, заметила Энгельстад.

«Верховный религиозный лидер крымских татар, муфтий Эмирали-Хаджи Аблаев недавно заявил, что сейчас эти радикальные исламисты пользуются минимальной поддержкой у крымско-татарского населения. Кроме того, он выразил глубокое удовлетворение улучшением положения крымских татар после воссоединения с Россией. Это касается и соблюдения норм и традиций ислама, и программы компенсации за собственность, которой они лишились во время депортации (1944 года), и введения крымско-татарского языка как одного из трех официальных языков в систему образования, СМИ и управление», — подчеркнула туристка из Норвегии.

В заключение иностранная туристка делает вывод о том, что европейцы рискуют стать жертвами пропаганды, поскольку информация о Крыме в западных СМИ не соответствует действительности.

Ранее туристы из Норвегии опубликовали свои путевые заметки о Крыме, где также обратили внимание на ложную информацию в СМИ о происходящих на полуострове событиях.

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