«Просьба к населению сохранять спокойствие»: в Краснодаре пройдут командно-штабные учения

— Учения проводятся в соответствии с решением комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Просьба к населению сохранять спокойствие, оставаться на рабочих и учебных местах и не предпринимать никаких действий, — прокомментировали в городском управлении гражданской защиты.

Во время учений будут отработаны практические мероприятия по организации работы жизнеобеспечения населения (пунктов временного размещения, мобильных, подвижных пунктов обогрева и питания) в районе посёлка Знаменского рядом с федеральной дорогой М-4 «ДОН». Также будет проверена готовность аварийно-восстановительных бригад к ликвидации аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения.