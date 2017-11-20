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11:53 (мск), источник: Новая Кубань

«Просьба к населению сохранять спокойствие»: в Краснодаре пройдут командно-штабные учения

Краснодар. 20 нояб. — Новая Кубань. В краевой столице в эти дни пройдут командно-штабные учения, в ходе которых будут отработаны практические шаги по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в осенне-зимний период 2017—2018 годов, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Учения проводятся в соответствии с решением комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Просьба к населению сохранять спокойствие, оставаться на рабочих и учебных местах и не предпринимать никаких действий, — прокомментировали в городском управлении гражданской защиты.

Во время учений будут отработаны практические мероприятия по организации работы жизнеобеспечения населения (пунктов временного размещения, мобильных, подвижных пунктов обогрева и питания) в районе посёлка Знаменского рядом с федеральной дорогой М-4 «ДОН». Также будет проверена готовность аварийно-восстановительных бригад к ликвидации аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения.

Также состоятся учебные аварийно-восстановительные работы по ликвидации затора на магистральном канале пригородной оросительной системы в районе посёлка Лорис, тренировка по эвакуации персонала и учащихся при пожаре в средней школе № 57.

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