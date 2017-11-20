В Самаре предложили перекрасить дом-«напильник» на Осипенко
Инициаторы покраски заявляют о том, что здание сейчас выглядит «страшным».
Инициаторы покраски заявляют о том, что здание сейчас выглядит «страшным».
В Самаре инициативная группа жителей обратилась к врио губернатора региона Дмитрию Азарову с предложением перекрасить необычный дом на ул. Осипенко, 32 (он же «рашпиль», «напильник», «кукуруза», «терка»
Серая двадцатиэтажка в стиле «брутализм» была построена по проекту архитектора Александра Белоконя на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина в 1980-х годах.
Предложение перекрасить дом встретило неоднозначную реакцию в соцсетях. Так, самарский журналист и знаток архитектуры Армен Арутюнов призвал самарцев «не позориться на всю страну».
«Этот стиль в мировой архитектуре называется брутализм. Он должен быть серый, бетонный!» — написал он в твиттере.
Также он отметил необходимость уважать авторские решения, ведь архитектор задумывал дом серым, кроме того, покраска в другой цвет может, по мнению эксперта, погубить архитектурный ансамбль улицы, а сам дом «либо утратит доминирующую функцию и превратится в обычную высотку (в случае белого цвета), либо станет очередным китчем (в случае применения цветных решений)».
«Специалисты со всего мира приезжают в Самару, чтобы оценить это архитектурное произведение, а европейские архитекторы используют идеи Белоконя в своих произведениях. “Рашпиль” помещают на обложки книг и журналов по советской архитектуре Самары. Это один из архитектурных брендов города», — заметил Армен Арутюнов.
По его мнению, лучше не красить дом вообще, а
«Но покраска в серый цвет — единственный компромисс», — считает он.
В свою очередь, инициаторы покраски заявляют о том, что здание сейчас выглядит «страшным», и «жители не хотят видеть его таким».
«Я с уважением отношусь к этому стилю, но когда люди говорят о том, что это страшно выглядит, если стиль не поддерживают большинство (особенно жителей дома), то значит ему не нужно быть. С каждым годом дом выглядит ужаснее, а реставрация такого здания будет стоит колоссальных денег, — написала в блоге одна из инициаторов. — Мы не можем навязывать большинству свой вкус. Да, любители брутализма оценят, но для остальных граждан это здание не представляет никакого произведения искусства, они его считают просто «страшным». У всего потока людей проходящих за день одни мысли: «что это?».