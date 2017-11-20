В Самаре предложили перекрасить дом-«напильник» на Осипенко

В Самаре инициативная группа жителей обратилась к врио губернатора региона Дмитрию Азарову с предложением перекрасить необычный дом на ул. Осипенко, 32 (он же «рашпиль», «напильник», «кукуруза», «терка» и т. д. ).

Серая двадцатиэтажка в стиле «брутализм» была построена по проекту архитектора Александра Белоконя на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина в 1980-х годах.

Предложение перекрасить дом встретило неоднозначную реакцию в соцсетях. Так, самарский журналист и знаток архитектуры Армен Арутюнов призвал самарцев «не позориться на всю страну».

«Этот стиль в мировой архитектуре называется брутализм. Он должен быть серый, бетонный!» — написал он в твиттере.

Также он отметил необходимость уважать авторские решения, ведь архитектор задумывал дом серым, кроме того, покраска в другой цвет может, по мнению эксперта, погубить архитектурный ансамбль улицы, а сам дом «либо утратит доминирующую функцию и превратится в обычную высотку (в случае белого цвета), либо станет очередным китчем (в случае применения цветных решений)».

«Специалисты со всего мира приезжают в Самару, чтобы оценить это архитектурное произведение, а европейские архитекторы используют идеи Белоконя в своих произведениях. “Рашпиль” помещают на обложки книг и журналов по советской архитектуре Самары. Это один из архитектурных брендов города», — заметил Армен Арутюнов.

По его мнению, лучше не красить дом вообще, а цементно-бетонную фактуру можно привести в приличный вид другими способами, пишет Самру.ру.

«Но покраска в серый цвет — единственный компромисс», — считает он.

В свою очередь, инициаторы покраски заявляют о том, что здание сейчас выглядит «страшным», и «жители не хотят видеть его таким».