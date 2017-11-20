Ученые разрешили оставаться дома после атомной катастрофы
Международная группа ученых опубликовала исследование, в котором утверждается, что в эвакуации из области атомной катастрофы, например аварии на атомной электростанции, нет необходимости.
Международная группа ученых опубликовала исследование, в котором утверждается, что в эвакуации из области атомной катастрофы, например аварии на атомной электростанции, нет необходимости.
Подробнее об исследовании можно прочитать в журнале Process Safety and Environmental Protection. Кратко об исследовании рассказывает портал EurekAlert.
В своей работе ученые использовали специальный показатель, разработанный руководителем исследования, профессором Бристольского университета Филипом Томасом. Показатель, названный им
«Массовая эвакуация — дорогая и разрушительная мера. И существует опасность того, что она может стать основной политикой после атомных катастроф. Но не должна. Ключевой мерой должно стать устранение последствий, а не эвакуация», — считает Томас.
По мнению авторов работы, примером чрезмерной заботы о безопасности может служить массовая эвакуация из района аварии на АЭС Фукусима-1. Тогда свои дома покинули около 111 тысяч людей, из которых 85 тысяч до сих пор не вернулись. Также чрезмерными ученые сочли меры безопасности после аварии на Чернобыльской АЭС, когда в целом переехало 335 тысяч человек, и лишь от 10% до 20% из них согласно расчетам
Исследователи также указывают, что атомные катастрофы могут сократить жизнь местных жителей на несколько месяцев, при этом, например, лондонцы теряют четыре с половиной месяца жизни