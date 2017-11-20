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13:53 (мск), источник: Индикатор

Ученые разрешили оставаться дома после атомной катастрофы

Международная группа ученых опубликовала исследование, в котором утверждается, что в эвакуации из области атомной катастрофы, например аварии на атомной электростанции, нет необходимости.

Источник: РИА "Новости"

Подробнее об исследовании можно прочитать в журнале Process Safety and Environmental Protection. Кратко об исследовании рассказывает портал EurekAlert.

В своей работе ученые использовали специальный показатель, разработанный руководителем исследования, профессором Бристольского университета Филипом Томасом. Показатель, названный им J-мера, оценивает соотношение затрат на эвакуацию и ожидаемого сокращения продолжительности жизни населения, если люди продолжат жить вблизи места аварии.

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«Массовая эвакуация — дорогая и разрушительная мера. И существует опасность того, что она может стать основной политикой после атомных катастроф. Но не должна. Ключевой мерой должно стать устранение последствий, а не эвакуация», — считает Томас.

По мнению авторов работы, примером чрезмерной заботы о безопасности может служить массовая эвакуация из района аварии на АЭС Фукусима-1. Тогда свои дома покинули около 111 тысяч людей, из которых 85 тысяч до сих пор не вернулись. Также чрезмерными ученые сочли меры безопасности после аварии на Чернобыльской АЭС, когда в целом переехало 335 тысяч человек, и лишь от 10% до 20% из них согласно расчетам J-меры действительно должны были уехать.

Исследователи также указывают, что атомные катастрофы могут сократить жизнь местных жителей на несколько месяцев, при этом, например, лондонцы теряют четыре с половиной месяца жизни из-за загрязнения воздуха, а в Манчестере люди живут на 3,3 года меньше, чем жители севера Лондона.

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