Награждены лучшие студенты Приморья
Свидетельства и памятные знаки стипендиата губернатора получили 490 лучших студентов ведущих краевых вузов.
Свидетельства и памятные знаки стипендиата губернатора получили 490 лучших студентов ведущих краевых вузов.
Как сообщили в администрации края, торжественная церемония награждения прошла в понедельник, 20 ноября. От имени главы региона собравшихся поприветствовал и.о первого
На торжественной церемонии вручения свидетельств стипендиата присутствовали учащиеся 10 образовательных учреждений края.
Стипендия губернатора выплачивается студентам приморских вузов очной формы обучения, проявившим особые успехи в освоении образовательной программы, в исследовательской, спортивной, культурной и общественной деятельности. Также стипендию могут получить ребята, которые принимают активное участие в
Кроме того, с начала 2016 — 2017 учебного года стипендию губернатора — это три тысячи рублей ежемесячно — получают одаренные школьники. Эти ребята не только учатся на «хорошо» и «отлично», но и имеют в наличии наградные документы, подтверждающие завоевание первого места в международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках. В 2017—2018 учебном году денежное поощрение будут получать 160 ребят.