Уфимские спасатели вызволили из «автомобильного плена» котенка

Когда мужчина подошел к машине, то никого не нашел. Подозревая, что котенок мог залезть внутрь авто, уфимец открыл капот, где и обнаружил греющегося котенка. Он пытался самостоятельно вытащить его, но тот залез под двигатель, не реагируя ни на стук, ни на еду. Тогда хозяин машины позвонил в городскую службу спасения.

Но и приехавшим на место сотрудникам службы животное так просто в руки не далось. Машину пришлось поставить на домкрат, снимать колесо, залезать под нее. Только через 40 минут поисков и постепенной разборки транспортного средства испуганного котенка удалось вытащить.