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11:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимские спасатели вызволили из «автомобильного плена» котенка

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе прохожие позвонили автовладельцу и сообщили, что у него под машиной сидит котенок. Неравнодушные граждане предупредили его, чтобы он аккуратнее выезжал и не задавил животное.

Когда мужчина подошел к машине, то никого не нашел. Подозревая, что котенок мог залезть внутрь авто, уфимец открыл капот, где и обнаружил греющегося котенка. Он пытался самостоятельно вытащить его, но тот залез под двигатель, не реагируя ни на стук, ни на еду. Тогда хозяин машины позвонил в городскую службу спасения.

Но и приехавшим на место сотрудникам службы животное так просто в руки не далось. Машину пришлось поставить на домкрат, снимать колесо, залезать под нее. Только через 40 минут поисков и постепенной разборки транспортного средства испуганного котенка удалось вытащить.

«Его забрала себе молодая пара, которая с замиранием сердца наблюдала за ходом спасательной операции, — сообщили в пресс-службе ведомства и напомнили, что у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека.

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