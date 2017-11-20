Три школы намерены построить за три года в Батайске

Согласно информации из официальных источников, в Северном жилмассиве предполагается построить школу на 600 мест. Проектно-сметная документация на нее уже готова. В настоящее время она проходит экспертизу.

В Западном Батайске и Авиагородке намерены возвести школы на 1340 учащихся.

Ожидается, что строительство учебных заведений будет финансироваться из областного и федерального бюджетов.