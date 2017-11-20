Три школы намерены построить за три года в Батайске
Три школы планируется построить за три года в Батайске.
Три школы планируется построить за три года в Батайске.
Согласно информации из официальных источников, в Северном жилмассиве предполагается построить школу на 600 мест.
В Западном Батайске и Авиагородке намерены возвести школы на 1340 учащихся.
Ожидается, что строительство учебных заведений будет финансироваться из областного и федерального бюджетов.
Предполагается, что при условии своевременного выделения средств школа в СЖМ будет готова 2019 году, школы в Западном Батайске и Авиагородке — в 2020 году.