Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Скорбящий по солдатам вермахта школьник из РФ возмутил Рунет
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Родители превратили детские рисунки на обоях в «картины» (фото)
Как обманывают с новыми деньгами
Выигравшей 506 млн руб. оказалась Наталья Власова
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
82-летний Николай Агутин показал новую возлюбленную - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Как прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае (фото)
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Вера Брежнева порадовала поклонников пикантным фото - СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
13Густой смог окутал Дели
17:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Три школы намерены построить за три года в Батайске

Три школы планируется построить за три года в Батайске.

Согласно информации из официальных источников, в Северном жилмассиве предполагается построить школу на 600 мест. Проектно-сметная документация на нее уже готова. В настоящее время она проходит экспертизу.

В Западном Батайске и Авиагородке намерены возвести школы на 1340 учащихся.

Ожидается, что строительство учебных заведений будет финансироваться из областного и федерального бюджетов.

Предполагается, что при условии своевременного выделения средств школа в СЖМ будет готова 2019 году, школы в Западном Батайске и Авиагородке — в 2020 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Мы могли сгореть заживо». Мужчина спас людей от пожара и пошел под суд
На Украине задержан обвиняемый в убийстве Пола Хлебникова
ПФР предупредил о мошенничестве со СНИЛС и паспортными данными
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Кто в России не понял речь школьника о немецких военнопленных
Патриарх Кирилл заявил о приближении конца света
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь