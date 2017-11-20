Скульптуру «Добрый Кант» перенесли от ТРЦ «Европа» к Кафедральному собору

Фигуру Иммануила Канта изготовили на деньги депутата Облдумы Александра Мусевича. Изначально статую планировали установить возле входа в Кафедральный собор, однако её раскритиковали участники областного совета по культуре. После этого скульптуру установили рядом с ТРЦ «Европа».

Александр Мусевич заявлял о намерении изготовить для Калининграда несколько статуй философа. В конце 2016 года он сообщал, что несколько частных компаний готовы приобрести скульптуры и поставить их на своей территории.