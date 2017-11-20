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12:15 (мск), источник: Калининград.Ru

Скульптуру «Добрый Кант» перенесли от ТРЦ «Европа» к Кафедральному собору

Скульптуру «Добрый Кант» перенесли от торгово-развлекательного центра «Европа» к Кафедральному собору. Теперь статуя стоит на пути к историческому зданию со стороны эстакадного моста.

Фигуру Иммануила Канта изготовили на деньги депутата Облдумы Александра Мусевича. Изначально статую планировали установить возле входа в Кафедральный собор, однако её раскритиковали участники областного совета по культуре. После этого скульптуру установили рядом с ТРЦ «Европа».

Александр Мусевич заявлял о намерении изготовить для Калининграда несколько статуй философа. В конце 2016 года он сообщал, что несколько частных компаний готовы приобрести скульптуры и поставить их на своей территории.

«Будем формировать туристический трафик в коммерческих и развлекательных центрах, а потом, может, и в общественно-культурных местах появится», — пояснял депутат.

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